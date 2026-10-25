Karşıyaka: 72 - Fenerbahçe Tarfin: 97 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk olduğu Karşıyaka'yı 97-72 mağlup etti.
Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Karşıyaka'yı 97-72'lik skorla mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 2, Briante Weber 8, Markel Starks, Ishmael El-Amin 22, Rashard Kelly 5, Hakan Sayılı 4, Kendall Munson 2, Yavuz Gültekin 12, Steven Enoch 13, Yakuba Ouattara 4
Başantrenör: Nenad Markovic
Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 8, Trent Forrest 10, Braxton Key 7, Shavon Shields 10, Ignas Sargiunas 22, Shane Larkin, Marcus Bingham Jr. 3, Talen Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu 3, Onuralp Bitim 8, Chris Silva 4
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 16-25 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 36-49 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 50-74 (Fenerbahçe lehine)
4. Periyot: 72-97 (Fenerbahçe lehine)