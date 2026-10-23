Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Lewis Hamilton'dan "Filistin'e özgürlük" çağrısı!

        Lewis Hamilton'dan "Filistin'e özgürlük" çağrısı!

        ABD Grand Prix'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferrari pilotu Lewis Hamilton; Kongo, Sudan, Suriye ve Filistin halklarının özgürlüğü için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hamilton'dan "Filistin'e özgürlük" çağrısı!

        Formula 1 takımlarından Ferrari'nin Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Kongo, Sudan, Suriye ve Filistin'in özgürlüğü için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

        ABD Grand Prix'si öncesinde Austin'de basın toplantısında konuşan 41 yaşındaki pilot, "Kongo'yu, Sudan'ı, Suriye'yi ve Filistin'i özgürleştirmek için çaba gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyor. Bir noktada ulaşacağımızı umduğum çok fazla barış var" dedi.

        Ruanda'ya gitmenin orada yaşananları görmezden gelmek anlamına gelmediğini anlatan Hamilton, "Umarım birçok insan orada neler olduğu ve yüzyıllardır neler yaşandığı konusunda kendini biraz daha eğitmeye başlar. Umarım bu, bir tartışmayı başlatır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Hamilton, F1'in Afrika'ya dönmesi için yıllardır mücadele ettiğini, bu amaçla F1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali ve çeşitli Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla defalarca görüştüğünü aktardı.

        Afrika'nın zengin kültürüyle grand prix düzenlenmesini hak ettiğini dile getiren İngiliz pilot, kıtanın İngiltere'de okul müfredatına dahil edilmesi gerektiğini savunarak, "Oradaki sorunların çoğu hala sömürgeciliğin ve Batı'nın müdahalesinin sonucu." değerlendirmesini yaptı.

        Hamilton, "Bugün en büyük markaların pek çok tasarımı Afrika'dan geliyor ve kıta çok zengin kaynaklara sahip. Afrika'nın birleşeceğini gerçekten umuyorum. Birleşirlerse çok güçlü olacakları için bunu istemeyenlerin olduğunu biliyorum ama bir noktada birleşeceklerine dair umudum sürüyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Afrika Grand Prix'sinin 2030'lu yılların başlarından itibaren takvime girmesi bekleniyor.

        Formula 1, Afrika kıtasındaki son yarışını 1993'te Güney Afrika'nın Kyalami Pisti'nde düzenlemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump İran'da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı

         ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran'da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı.(AA)  

        #lewis hamilton
        #motor sporları
        #formula 1
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı