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        MotoGP'de Avustralya GP yoğun yağış nedeniyle iptal edildi

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. etabı olan Avustralya Grand Prix'si iptal edildi. Organizasyon, "Şiddetli hava koşulları ve tıbbi helikopterin operasyonlarını engelleyen düşük görüş mesafesi nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinin MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları iptal edilmiştir." açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Avustralya GP'ye yoğun yağış engeli!

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. etabı Avustralya Grand Prix'si, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

        Organizasyonun açıklamasında, "Şiddetli hava koşulları ve tıbbi helikopterin operasyonlarını engelleyen düşük görüş mesafesi nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinin MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Öte yandan pilotlar, bu kararın ardından güvenlik aracı arkasında sembolik bir tur attı.

        Ana düzlükte durarak taraftarları selamlayan sürücüler, gelecek yıl MotoGP takviminden çıkacak Phillip Island Pisti'ne veda etti.

        MotoGP'de sezonun 19. etabı Malezya Grand Prix'si, 1 Kasım'da koşulacak.

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        #Avustralya Grand Prix
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