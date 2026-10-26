NBA'de Lakers, Luka Doncic'in 52 sayı attığı maçı kazanarak 3'te 3 yaptı!

Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı

Malatya'da Furkan D.'nin, kendisini terk edip baba evine dönen dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğçe Pekcan ile onun annesi Gülşen Pekcan'ı bıçakla yaraladığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Furkan D.'nin belinde bıçakla eve girdiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar ... Daha Fazla Göster Malatya'da Furkan D.'nin, kendisini terk edip baba evine dönen dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğçe Pekcan ile onun annesi Gülşen Pekcan'ı bıçakla yaraladığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Furkan D.'nin belinde bıçakla eve girdiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar yer alırken, tedavisi süren Tuğçe Pekcan, "Daha önce defalarca kez şikayetçi oldum devletime sığınıyorum" dedi (DHA) Daha Az Göster