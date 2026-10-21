Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Basketbol Rapid Bükreş: 51 - Fenerbahçe Tarfin: 101 | MAÇ SONUCU

        Rapid Bükreş: 51 - Fenerbahçe Tarfin: 101 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, Romanya'nın Rapid Bükreş takımını deplasmanda 101-51 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 21:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe deplasmanda farka koştu!

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, Romanya'nın Rapid Bükreş takımını deplasmanda 101-51 mağlup etti.

        Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-13 önde geçen Fenerbahçe Tarfin devreye 56-21 önde girdi. Üçüncü periyodu 77-34'le geçen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 101-51 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla grubundaki ikinci maçını da kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçki içip hırsızlık yapan şüpheli: Kendi evim zannettim

        ADANA'da yüzünü şapkayla gizleyen İlyas Atasoy (43), içki içerek yürüdüğü sokaktaki müstakil eve, kapısının kilit göbeğini penseyle kırarak girip, 2 cep telefonu ile 2 bin 300 lirayı çaldı. Bu sırada evdekilerin uyanması üzerine koşarak uzaklaşan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalan...
        #Basketbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        JPMorgan: Türkiye'den çekilmiyoruz
        JPMorgan: Türkiye'den çekilmiyoruz
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!
        Bakan Fidan, Libya ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi
        Bakan Fidan, Libya ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!