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        Haberler Spor Basketbol STBL Trabzonspor: 90 - Esenler Erokspor: 93 | MAÇ SONUCU (Basketbol Süper Ligi)

        Trabzonspor: 90 - Esenler Erokspor: 93 | MAÇ SONUCU (Basketbol Süper Ligi)

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, evinde Esenler Erokspor'a 90-93 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 16:16 Güncelleme:
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        Esenler Erokspor, Trabzonspor'u devirdi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 93-90 yendi.

        Karşılaşmaya Manek'in peş peşe dışarıdan bulduğu sayılarla başlayan Trabzonspor, ilk 5 dakikayı 23-9 önde geçti. Keene ve Tillman'ın oyuna daha çok katkı vermesiyle Karadeniz ekibi, periyodu 36-25 önde tamamladı.

        Trabzonspor ikinci periyotta oyun üstünlüğünü korudu. Tillman ve Keene'nin isabetli atışlarıyla bordo-mavililer devreye 59-42 önde girdi.

        Konuk ekibin daha istekli başladığı 3. periyotta McCollum etkili oyunuyla sayı farkını azaltan oyuncuların başında geldi. Çekişmeli geçen periyottan bordo-mavililer 74-68 üstün ayrıldı.

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        Esenler Erokspor, daha etkili başladığı 4. periyotta 32. dakikada Yebo ile farkı 3 sayıya kadar indirdi (74-71). Trabzonspor, Keene ve Tillman gibi isimlerle farkı açmaya çalışsa da konuk ekip takım savunması ve Moore'un etkili oyunuyla 35. dakikada öne geçmeyi başardı (84-85). Moore ve Davis'in bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdüren Esenler Erokspor, maçtan 93-90 galip ayrıldı.

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