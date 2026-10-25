Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Voleybol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol VakıfBank: 3 - Galatasaray Daikin: 0 | MAÇ SONUCU

        VakıfBank: 3 - Galatasaray Daikin: 0 | MAÇ SONUCU

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 15:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        VakıfBank, G.Saray'a set vermedi!

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

        Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligde 5'te 5 yaptı. Galatasaray Daikin ise 3. kez mağlup oldu.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Caner Çildir, Bektaş Kalender

        VakıfBank: Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Brancuska)

        Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Akimova)

        Setler: 25-20, 25-20, 25-22

        REKLAM

        Süre: 88 dakika (30, 28, 30)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Can kayıpları var

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. İHA'da yer alan habere göre yaşanan patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiği; 2'si ağır 5 işçinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.(İHA)

        #VAKIFBANK
        #Voleybol
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü!
        TIR ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü!
        Fon soruşturmasında Ertan Aydın hakkında yakalama kararı
        Fon soruşturmasında Ertan Aydın hakkında yakalama kararı
        Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!
        Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!
        Okan Buruk mu, İsmail Kartal mı?
        Okan Buruk mu, İsmail Kartal mı?
        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"
        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"
        İran: Düşmana karşılık vermeye hazırız
        İran: Düşmana karşılık vermeye hazırız
        ABD'de milyarderlerin 'yüzde 5' vergi alarmı
        ABD'de milyarderlerin 'yüzde 5' vergi alarmı
        Nev son yolculuğuna uğurlandı
        Nev son yolculuğuna uğurlandı
        Eski futbolcular dev derbiyi değerlendirdi!
        Eski futbolcular dev derbiyi değerlendirdi!
        Babasını son yolculuğuna uğurladı
        Babasını son yolculuğuna uğurladı
        Balıkesir'deki faciada kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı!
        Balıkesir'deki faciada kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Koşuyorum öyleyse varım
        Koşuyorum öyleyse varım
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!