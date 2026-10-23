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        Haberler Spor Basketbol Yunanistan basketbolundaki şike soruşturmasında hakem Petros Papapetrou tutuklandı!

        Yunanistan basketbolundaki şike soruşturmasında hakem Petros Papapetrou tutuklandı!

        Yunanistan basketbolunda patlak veren şike ve rüşvet skandalında hakem Petros Papapetrou tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 23:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yunan hakem Papapetrou tutuklandı!

        Yunanistan basketbolundaki şike ve rüşvet skandalında bir hakem tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yunan basınında yer alan haberlere göre eski hakem Petros Papapetrou, Yunan basketbolunu sarsan rüşvet ve şike skandalında tutuklu yargılanmasına karar verilen ilk sanık oldu.

        Aktif hakemliği 2026 yazında bırakan 53 yaşındaki hakemin evinde 820 bin avro nakit para ele geçirildi. Papapetrou, söz konusu paranın orman görevlisi olarak çalıştığı dönemdeki kazançları ve aile gelirinden elde edildiğini iddia etti.

        Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve Avrupa Ligi hakemi Vasiliki Tsaroucha'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

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