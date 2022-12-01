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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spotify 2022 özeti geldi! Spotify wrapped nasıl ve nereden bakılır?

Spotify Wrapped 30 Kasım itibarıyla yayımlandı. Dünyaca ünlü müzik dinleme uygulaması Spotify yıllık özetini paylaştı. Kullanıcılar, Spotify 2022 özetinde en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve dinleme sürelerini görebiliyorlar. Özetin yayımlanmasıyla Spotify Wrapped'in nasıl bakıldığı sorgulanmaya başladı. İşte Spotify 2022 en çok dinlediklerim listesi

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  • Spotify 2022 özeti geldi! Spotify Wrapped nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediklerim listesi

    Spotify Wrapped için beklenen an geldi ve 2022 özeti yayınlandı. Yıllık özetin 1 Aralık'ta açıklanması beklenirken uygulamadan abonelerine özel bir sürpriz geldi ve 30 Kasım'da açıklandı. Kullanıcılar 2022 yılında en çok dinlediği şarkıyı, sanatçıyı, hangi tarz müzikler dinlediği gibi bilgilere "Spotify 2022 Özetin" kısmınndan erişebiliyor. İşte Spotify Özet bakma bilgileri...
  • Spotify 2022 özeti geldi! Spotify Wrapped nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediklerim listesi

    SPOTİFY 2022 ÖZETİ YAYINLANDI!

    Spotify 2022 özeti 30 Kasım 2022 itibarıyla erişime açıldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "2022 Özetin burada, sen neredesin? Bu arada uygulamanı güncellemeyi unutma." ifadeleri yer aldı.
  • Spotify 2022 özeti geldi! Spotify Wrapped nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediklerim listesi

    SPOTIFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

    Spotify kullanıcıları, 2022 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.

    Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2022" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.
  • Spotify 2022 özeti geldi! Spotify Wrapped nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediklerim listesi

    Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2022 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.
  • Spotify 2022 özeti geldi! Spotify Wrapped nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediklerim listesi

    SPOTIFY WRAPPED NEDİR?

    Wrapped, kullanıcıların 2022 yılını tanımlayan müzik ve podcast'lerden oluşan en çok dinlenenlerden oluşan geçmiştir. İstatistiki veriler sunar ve 2022’de en çok hangi şarkıyı dinlediğinizi, hangi türlerin bağımlısı olduğunuzu gösterir.

    Bu istatistiki bilgileri sosyal medyada paylaşmanızı sağlayan bir tasarım da sunar.
  • Spotify 2022 özeti geldi! Spotify Wrapped nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediklerim listesi

    SPOTİFY 2022 TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ

    2022’de Spotify’da en çok dinlenen kadın sanatçısı Sezen Aksu oldu.
  • Spotify 2022 özeti geldi! Spotify Wrapped nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediklerim listesi

    En çok dinlenen şarkı Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN) oldu.
  • Spotify 2022 özeti geldi! Spotify Wrapped nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediklerim listesi

    En çok dinlenen albüm yine UZI’nin El Chavo albümü olarak açıklandı.
  • Spotify 2022 özeti geldi! Spotify Wrapped nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediklerim listesi

    Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçısı bu yıl UZI oldu.
  • Spotify 2022 özeti geldi! Spotify Wrapped nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediklerim listesi

    En çok dinlenen grup ise Duman oldu.

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