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        Haberler Gündem Spotify Şarkı Falı nasıl bakılır? Sorularınıza müzikle yanıt veren Spotify Şarkı Falı özelliği bakma

        Spotify'dan yeni özellik: Sorularınıza müzikle yanıt veriyor! Spotify Şarkı Falı nasıl bakılır?

        Spotify Şarkı Falı özelliğini duyurdu. Hayattaki küçük sorunlarla baş etmenin bazen en keyifli yolu biraz kozmik rehberlik almaktır. Bu yeni mistik özellik ile uygulamaya bazı sorular sorarak şarkıyla yanıt alabiliyorsunuz. Bu bağlamda kullanıcılar "Spotify Şarkı Falı nasıl bakılır?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Spotify Song Psychic (Şarkı Falı) bakma ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:51
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        Şarkı Falı, kullanıcıların sorular sorarak şarkı adları şeklinde ”yanıtlar” almalarını sağlayan, Spotify’ın yıldızlardan esinlenen deneyimidir. Yıl sonu özeti Wrapped temelli edilen yeni özellikte adeta bir medyuma sorar gibi bazı kişisel sorular soruluyor ve şarkılarla yanıt alınıyor. Peki, Spotify Şarkı Falı nasıl bakılır? İşte, sorularınıza müzikle yanıt veren Spotify Song Psychic (Şarkı Falı) özelliği detayları...

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        SPOTIFY ŞARKI FALI ÖZELLİĞİ EKRANI

        Spotify Şarkı Falı özelliğini kullanmak için mobil cihazınızda spotify.com/songpsychic adresini ziyaret edebilir veya Song Psychic'in web sitesindeki QR kodunu tarayabilirsiniz.

        SPOTIFY ŞARKI FALI ÖZELLİĞİ EKRANI

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        SPOTIFY ŞARKI FALI NASIL BAKILIR?

        Ekrana eriştiğinizde Okul, Stil, Öğle Yemeği, Aşk, Kariyer, Kendim, Geleceğim, Arkadaşlarım ve Ailem ve Hayatın En Büyük Gizemleri kategorilerinden birini seçebilirsiniz.

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        "Bu randevuya gitmeli miyim?", "Tatil rezervasyonu yapmalı mıyım?" ve hatta "Öğle yemeğinde ne yemeliyim?" gibi önceden doldurulmuş çeşitli sorular arasından seçim yapabilirsiniz. Siz sorunuzu seçtikten sonra “Şarkı Falı” parmağınızı ekrana basmanızı istiyor. Bu sırada Spotify Şarkı Falı sorunuzu yanıtlayacak şarkıyı bulurken bir düşünme ekranı geliyor ve arka planda mistik müzik mırıldanırken renkler dönüyor.

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        Cevap göründüğünde şarkıyı Spotify'da dinleyebilir, başka bir soru sorabilir ve sonuçlarınızı sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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