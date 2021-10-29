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Squid Game: New York'ta bazı ilkokullarda diziye ait Cadılar Bayramı kostümleri yasaklandı

ABD'nin New York eyaletinde üç ilkokul, Netflix'in popüler dizisi Squid Game'e ait Cadılar Bayramı kostümlerini "şiddeti özendirme" endişeleri nedeniyle yasakladı.

SON DAKİKA: Squid Game: New York'ta bazı ilkokullarda diziye ait Cadılar Bayramı kostümleri yasaklandı
New York'ta bazı okullarda Squid Game kostümleri yasaklandı
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BBC TÜRKÇE

ABD'nin New York eyaletinde üç ilkokul, Netflix'in popüler dizisi Squid Game'e ait Cadılar Bayramı kostümlerini "şiddeti özendirme" endişeleri nedeniyle yasakladı.

Güney Kore yapımı dizide yetişkinler, çocuk oyunlarını oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizi, Güney Kore'deki birçok toplumsal meseleyi de bu oyunlar üzerinden anlatıyor.

Okul yönetimleri öğrencilerin ailelerine gönderdiği e-postada, diziye ait kostümlerin "şiddet mesajı içermesi" nedeniyle okul etkinliklerinde "uygunsuz bulunduğunu" belirtti.

Okul yöneticisi Dr Craig Tice, Amerikan TV kanalı CBS News'a yaptığı açıklamada, okulların "silah olarak yorumlanabilecek" ve "çok kanlı ya da korkutucu" olan kıyafetleri Cadılar Bayramı'nda yasaklayan kurallarının olduğunu söyledi.

Tice, öğrencilerin teneffüs zamanlarında diziden sahneleri canlandırdığını ve müdürlerin de aileleri uyardığını söyledi.

Dizi, Netflix tarafından ABD'de "17 yaş ve altı için uygun değildir" etiketiyle yayımlanıyor.

Ancak bazı aileler ise okulların kostüm yasağından memnun olmadıklarını dile getirdi.

CBS'e konuşan bir veli, "Bu sadece bir kostüm. Siz sadece çocukların şovu izlemesine izin vermeyin yeter" dedi.

Başka bir veli ise yasağı " baskıcı" olarak nitelendirdi.

İngiltere'de öğretmenler çocukların diziyi taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu.

İngiltere genelindeki okullarda görevli öğretmenler, çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere seslenip televizyon, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlarının ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

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