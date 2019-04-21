Sri Lanka dini ibadet yerleri olan 3 kilise ile 3 otelde meydana gelen patlamaların ardından dünya gündemin odağında. İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Saldırılarda en az 138 kişinin hayatını kaybettiği, 400 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenenin olmadığı kaydedildi. İşte korkunç saldırı ile gündeme gelen Sri Lanka'ya dair detaylar...

SRİ LANKA NEREDE?

Sri Lanka, resmî adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Güney Asya'da, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinirdi. Hint Okyanusu'nun İncisi olarak da adlandırılan ülkede yaklaşık 21 milyon kişi yaşamaktadır.

Hükümet güçleri ve Tamil Eelam Özgürlük Kaplanları (diğer adıyla Tamil Kaplanları) arasında gerçekleşen iç savaş 1983 yılından beri sürmektedeydi. Tamil Kaplanları, adanın kuzeyinde ve doğusunda Tamil Eelam adında bağımsız bir devlet kurmak için mücadelesi 2009 yılında hükümet güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Toplam 1,340 kilometrelik sahil şeridine sahiptir. Aralık ve Mart ayları arasında tropikal ve kuzeydoğu muson yağmurlarının etkisi altında kalan iklimi, Haziran ve Ekim ayları arasında da güneybatı muson yağmurlarının etkisi altında kalmaktadır. 2,524 metre yüksekliğinde olan Pidurutalagala dağı ülkenin en yüksek zirvesidir. Doğal kaynakları arasında kireç taşı, grafit, mineral kumlar, cevherler, fosfatlar, kil ve hidro enerji yer alır. Ülkede gerçekleşen doğal afetlerden başta gelenleri kasırga ve hortumlardır.

Ormansızlaştırma, erozyon, kaçak avcılık ve kentleşmenin etkisiyle tehlike altında olan yabani hayvanlar, madencilik ve artan çevre kirliliğiyle sahillerin bozulması, sanayi atıkları ve pis su akıntılarıyla kirlenen tatlısu kaynakları, artıkların yok edilmesi ve Kolombo'da hava kirliliği ülkenin çevre sorunlarını oluşturan unsurlar arasında yer alır.

Sri Lanka, çay tarımında önde gelen bir ülkedir.

SRİ LANKA NÜFUS BİLGİLERİ

Nüfus: 21.203.000 (2016)

Etnik gruplar: %74,9 Sinhalalar - %11,2 Sri Lankalı Tamil - %9,2 Sri Lankalı Moors - %4,2 Hint Tamil - %0,5 Diğer (2012)

Dinler (2012): Budist %70,2 - Hindu %12,6 - Müslüman %9,7 - Hristiyan %7,2 - Belirsiz %1