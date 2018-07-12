Sapanca'da yaşayan 23 yaşındaki stajyer avukat Selin Selem, yaklaşık 140 kiloya ulaşınca fazla kilolarından kurtulmak için 26 Haziran'da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide küçültme operasyonu geçirdi. Ameliyattan 1 hafta sonra rahatsızlanan Selin Selem, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan ancak kalbinin durması sebebiyle hayatını kaybetti.

2 AY SONRA RUHSATINI ALACAKTI

Genç kızın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Sakarya Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve stajyer avukatlık yapan Selin Selem'in 2 ay sonra avukat ruhsatı alacağı öğrenildi. Selem, Sapanca'daki Buhara Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler ilçesindeki Erenler Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedildi. Selem'in ameliyat sırasında kaptığı bir enfeksiyon sebebiyle öldüğü iddia edilirken kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

"SORUŞTURULMASINI İSTİYORUZ"

Kızını toprağa vermenin acısını yaşayan ve mezarın başında uzun süre gözyaşı döken baba Burhan Selem "Ameliyattan 1 hafta sonra hastalandı, hastaneye götürdük ama 2 saat içinde durumu daha da kötüleşti. Yoğun bakıma aldılar kızımı ancak kalbi durdu, dayanamadı" dedi. Kızlarının ölümünün şüpheli olduğunu ve soruşturulmasını isteyen Selem, "Ölümü için ‘kaçak var' dediler, enfeksiyon bütün vücudu kaplamış o yüzden tedaviye cevap vermemiş. Dayanamamış kızım. Otopsi istedik, kızımızın neden hayatını kaybettiğini bilmek ve varsa ihmali olanların cezalandırılmasını istiyoruz. Kendi istemişti bu ameliyatı olmayı, gittik tetkik yaptılar ve 'hiçbir sakınca yok' dediler. Ameliyat oldu geldi, bir sorun yoktu. Ameliyattan 1 hafta sonra dikişleri alındı, o zaman kontrol etselerdi belki kızım hayatta kalırdı. Geçtiğimiz sene mezun oldu, 2 ay sonra avukat olacaktı. Hayallerini yaşayacaktı kızım ama maalesef kaybettik" dedi.