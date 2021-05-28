Modern zamanların dahisi Stephen Hawking'in kişisel eşyaları sergileniyor 0:00 / 0:00

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Profesör Stephen William Hawking'in kişisel eşyalarından ve kişisel mektuplardan oluşan bir koleksiyon, İngiltere hükûmeti, Cambridge Üniversitesi ve Londra Bilim Müzesi'nin ortak anlaşmasıyla satın alındı.

Hawking'in ofisinden seçilen tüm eşyalarsa 2022 başına kadar Londra Bilim Müzesi'nde olmuş olacak.

Sky News'in aktardığı habere göre, Hawking'in kişisel eşyalarının sergileneceği koleksiyon için kolları sıvayan Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi ve Londra Bilim Müzesi Hawking'in hayatı ve kariyeri için önemli bir yere sahip.

(ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) olarak bilinen motor nöron hastalığıyla ve astrofizik üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan isim Oxford Üniversitesi'ni birincilikle bitirdi. Cambridge Üniversitesi'nde evren bilimi doktorası yaptı.

2018 yılında hayatını kaybeden İngiliz Fizik Profesörü Stephen Hawking, evrenbilim üzerine yaptığı çalışmalarla en saygın ve başarılı bilim insanlarından biri olarak tanınıyor. Modern zamanın dahisi, 78 yaşına kadar hayatını bilime adadı.

GÖZLÜKLERİ VE TEKERLEKLİ SANDALYESİ OLACAK

Stephen Hawking'in sergilenecek eşyaları arasında aynı zamanda sensörlü gözlükleri ve tekerlekli sandalyesi var.

Hawking'in ilk nesil ekipmanları parmak tıklamasıyla kontrol ediliyordu. 2008 yılına gelindiğinde Hawking, parmaklarını kullanamadığı için gözlükler üzerinden bir sistem geliştirdiler.

Kızılötesi bir LED ve alıcıya sahip olan gözlüklere, sinyali bir açma-kapama anahtarına dönüştüren analog bir yanıp sönme anahtarı taktılar.

BABASINA 1948 YILINDA YAZDIĞI MEKTUP

Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek kişisel eşyaları kapsamında parmak iziyle imzalanan bilimsel bahisler, başkanlara, papalara ve bilim adamlarına yazdıkları mektupların yanında babasına yazdığı mektup da sergilenecek.

LUCY VE TIM NE DEDİ?

Birleşik Krallık Dijital Kültür, Medya ve Spor Departmanı Bakanı Caroline Dinenange, Hawking'in çocukları Lucy ve Tim Hawking ile konuştu. Babalarının kişisel eşyalarının sergilenmesinden mutluluk duyduklarını söyleyen ikili aynı zamanda Hawking hakkında da konuştu.