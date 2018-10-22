Geçtiğimiz 14 Mart'ta hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephan Hawking'in kendine ait 22 eşyası internet üzerinden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan eşyalar içerisinde Hawking'in doktora tezi, bazı ödülleri ve tekerlekli sandalyesi de bulunuyor. Açık arttırma 31 Ekim- 8 Kasım arasından internetten yapılacak.

1965 yılında Cambridge Üniversitesi'nde hazırladığı doktora tezinin 130 bin dolar ile 195 bin dolar arasında satılacağı tahmin ediliyor.Hawking, doktora tezini yazmak için Cambridge Üniversitesi’ne başladığında ALS hastalığına yakalanmıştı. Hatta bir süre çok ümitsizliğe kapılarak “Genişleyen Evren’in Özellikleri” başlıklı tezini yazmaya ara vermiş.

ALS Hastalığı Hawking'i tamamen esir almış felç olup konuşamaz hale gelmişti. Bu sebeple kullandığı yüksek teknolojik özelliklere sahip tekerlekli sandalyesinin de 13 bin dolar ile 19 bin 500 dolar arasında satılacağı düşünülüyor.

Satıştan elde edilen gelir Stephen Hawking vakfına ve Motor Nöron Hastalıkları Birliği'ne bağışlanacak.

İletişim ve renkli espri anlayışının da öne çıktığı söylenen Stephen Hawking, kendisinin de birkaç kez gösterildiği animasyon filmi The Simpsons'ların senaryosunu saklamış. Satışa çıkarılan parçalar arasında bu senaryolar da var.

Hawking'in çocukları da babasının bilimsel çalışmalarının halka sunulması gerektiğini düşünüyor. İngiliz yetkilileri de aynı şekilde düşünüyor.

Stephen Hawking, motor nöron hastalığını (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığını yenip çağının en saygın ve başarılı bilim insanlarından oldu.Güçlü ve renkli espri anlayışıyla bir bilim elçisiydi ve çalışmalarına halkın rahat erişebilmesi için uğraştı.

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