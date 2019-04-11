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Kara delik fotoğrafının dünyaya servis edilmesinin hemen ardından efsanevi iki bilim insanı Albert Einstein ile Stephen Hawking'in kara delik teorosi de merak konusu oldu. Bilim insanları elde edilen bulguların Einstein'ın izâfiyet teorisini destekler nitelikte olduğunun altını çizdi. Söz konusu karenin çekilmesi Enstein'ın yirminci yüzyılın başında Genel Görelilik Kuramı bağlamında var olduğunu öne sürdüğü kara delikler konusunda yapılan ilk doğrudan gözlem olarak da tarihe geçmiş durumda.
KARA DELİK GÜNEŞTEN 6.5 MİLYAR KAT BÜYÜK
Bugüne kadar fotoğrafı çekilen ilk kara deliğin Güneş'in kütlesinden 6.5 milyar kat daha büyük olduğu tespit edildi. Başak (Virgo) Takımyıldızındaki M87 Galaksisi gezegenimizden 53 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Kara delik Dünya'dan 520 kentilyon kilometre (520,000,000,000,000,000,000 kilometre) uzaklıkta.
STEPHEN HAWKİNG KARA DELİK TEORİSİ NEDİR?
Stephen Hawking Ağustos 2015'de 40 yıllık paradoksa çözüm getirdi.
Stephen Hawking'e göre Kara delik çok geniş olmayabilir fakat eğer dönüyorsa mutlaka farklı bir evrene geçiş sağlıyordur. Fakat bir kere diğer evrene geçerseniz tekrardan bu evrene gelemezsiniz.
Stephen Hawking'e göre Kara delikler resmedildikleri gibi kara değillerdir. Onlar herşeyi içerisine alıp yok eden ve sonsuzluğa buluşturan birer öğütücü değillerdir.
Fakat bu açıklama Albert Einstein'ın izafiyet teorisine ters düşüyor. Çünkü Einstein'ın teorisine göre kara deliğe giren madde yıkıma uğrar ve kaybolur. Her ne varki Einstein'ın teorisine karşı gelen bir olgu daha var "kuantum teorisi". Kuantum'a göre evrendeki bir bilgi asla yok olamaz. 1970'lerden beri bu iki teori bir türlü kombine edilemedi. Matematikçiler ve bilim adamları bunu "bilgi kaybı paradoksu" olarak nitelendirdiler.
Stephen Hawking'e göre bilgi, kara delikten geçmiyor, süper çeviri dediğimiz aşamada "olay ufku" denilen yerde saklanıyor. Hawking'e göre kara delikler top gibi yuvarlak cisimler değillerdir fakat onları top gibi resmedersek olay ufku, topun yüzeyinde kalan kısmıdır. Süper çeviri aşamasında bilgiler olay ufkunda saklanıyor, kaybolmuyor.
Yani basit bir dille bilgi kaybolmuyor, olay ufkunda kalıyor. Fakat kaybolmayan bilgi yine de pratik anlamda kullanım dışı oluyor. Bu şekilde Stephen Hawking bir nevi hem Einstein'ın izafiyet teorisi ile kuantum teorisini çeliştiren 40 yıllık paradoksun çözümünü öne sürmüş oluyor.
ALBERT EINSTEIN KARA DELİK TEORİSİ NEDİR?
2018 yılında bir yıldızın, bir kara deliğin yakınından geçerken nasıl bir ‘davranış’ sergilediği ilk kez görüntülendi. Bilim insanları, yıldızın kara deliğin yanından geçtiği sırada hızlandığını tespit etti. Bu durum, Albert Einstein’in İzafiyet (Genel Görelilik) Kuramı’nın doğruluğunu kanıtladı.
Albert Einstein'in görelilik kuramını doğrulayor. Buna göre zaman, mekan, hareket, birbirlerinden bağımsız değildirler. Aksine bunların hepsi birbirine bağlı izafî olaylardır. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekan hareketle, hareket mekanla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlıdır.
İZAFİYET TEORİSİ NEDİR?
Genel görelilik (izâfiyet) ya da göreliliğin genel kuramı, 1916 yılında Albert Einstein tarafından yayımlanan kütleçekimin geometrik kuramı, ve bugün modern fizikte kütle çekimi tanımladığı düşünülen kuramdır.
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