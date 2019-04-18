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Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Zeynelabidin el-Kebbaşi İbrahim, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Beşir'in kardeşleri Abdullah ve Abbas'ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.
AA'nın haberine göre; İbrahim, konseyin yönetimi en kısa sürede halka teslim edeceği taahhüdünde bulundu.
SUDAN MUHALEFETİ, ASKERİ KONSEYE GEÇİŞ SÜRECİYLE İLGİLİ ÖNERİLERİNİ İLETTİ
Sudan'da gösterileri organize eden muhalif oluşum Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA),Askeri Geçiş Konseyine, geçiş süreciyle ilgili öneriler sundu.
SPA yöneticilerinden Medeni Abbas Medeni, yaptığı açıklamada, "Yönetimin sivil geçiş hükümetine teslimiyle ilgili talebimizi vurguluyoruz." dedi.
Ülkedeki muhalefet güçlerinin ortak çatısı "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri" tarafından konseye sunulan egemenlik, yasama ve yürütmeyle ilgili önerilere işaret eden Medeni, kendilerinin de konseye, yönetimin askeri temsille birlikte egemen, sivil idareye teslimi, milli meclis kurulması ve bakanlar kurulu oluşturulması gibi öneriler sunduğunu söyledi.
Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri; Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Koalisyonu ve bazı siyasi partilerden oluşuyor.
Sudan resmi haber ajansına göre, Askeri Geçiş Konseyi, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Abdulfettah el-Burhan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda, siyasi, ekonomik ve güvenlik konuları ele alındı.
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