Sudan ve BAE daimi temsilcileri BMGK'da tartıştı

BMGK'da Sudan'daki gelişmeler hakkında oturum düzenlendi.

Al-Harith Mohamed, oturumda BAE'yi Sudan ordusuyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) cephane ve silah vermekle suçlayarak, "BAE'den silah desteği alan HDK, sistematik bir şekilde köyleri ve şehirleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

BAE Daimi Temsilcisi Abushahab, Sudan Daimi Temsilcisi'nin iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Sudan'ın sahadaki ciddi ihlallerinden dikkatleri uzaklaştırmak için bu yola başvurduğunu savunan Abushahab, "Tribünlere oynamayı bırakın da başlattığınız çatışmayı sonlandırın." dedi.