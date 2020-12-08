Çikolatalı sufle tatlı krizleri için birebir tatlılardan biridir. Evdeki malzemelerle hızlı bir şekilde yapılabilen sufle MasterChef Türkiye'de yapılmasının ardından araştırılıyor. Peki, sufle nasıl yapılır? Çikolatalı sufle malzemeleri nelerdir? İşte kolay sufle tarifi...
SUFLE MALZEMELERİ
- 3 yumurta
- Yarım su bardağı şeker
- Yarım paket bitter çikolata
- Yarım paket sütlü çikolata
- 50 gr tereyağı
- 2 yemek kaşığı kakao
- Yarım su bardağı un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
SUFLE YAPILIŞI
- Suffleye başlamadan önce fırını 200 dereceye açın. Sonra 1 paket çikolatayı 50 gr. tereyağı ile eritin.
- 3 yumurta ile yarım bardak şekeri 4-5 dk. durmadan el çırpıcısı ile çırpın.
- Eriyen çikolatayı çırpılan yumurtanın üzerine ekleyerek karıştırın.
- Üzerine kakao, un, kabarma tozu da ekleyin ve el çırpıcısı ile karıştırın. Karışımı suffle kaplarına paylaştırın.
- 200 dereceye ısınmış fırında fansız 9-10 dk. pişirin.
- Eğer mini fırında yapacaksınız 7-8dk yeterli olacaktır. Fakat sufle yaparken süreye dikkat edilmesi gerekmektedir. Yoksa akışkanlığını kaybeder. Üzerine isteğe bağlı pudra şekeri dökebilirsiniz.
Afiyet olsun...
YORUMLAR