Sufle nasıl yapılır? sorusu tatlı tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Bol çikolata ile yiyenleri baştan çıkaran Sufle'nin tarifini ve kullanılacak malzemeleri sizler için haberimizde derledik. İşte En güzel lezzetli Sufle yapılışı ve tarifi...

SUFLE YAPILIŞI İÇİN MALZEMELERİ

3 tane yumurta

80g bitter çikolata

Yarım su bardağı un

50 g tereyağı

Yarım su bardağı şeker

1 çimdik tuz

SUFLE NASIL YAPILIR?

Çikolatalı sufle yapmaya başlamadan önce İlk olarak fırını 220 derecede çalıştırın.

Tereyağı ve bitter çikolataları teflon tavada kısık ateşte karıştırarak eritin. Eridikten sonra ocağı kapatarak unu ilave edin ve iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın. Şeker tadının ön plana çıkması için tuzu ekleyip çırpın.

Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın. Hamurumuz hazır.

Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın. Yaklaşık 4 kap çıkıyor.

Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 7-8 dk da sufleniz hazır. Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin sonra ister tabağa çevirip ister kaseden yiyebilirsiniz.

Kabınızı yağlamışsanız yapışmayacaktır. Folyodan sufle kapları var onları dakullanabilirsiniz, onlarda da suflenin çok rahat çıktığını göreceksiniz.