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Sufle tarifi tavada ve fincanda nasıl yapılır?

Lezzeti ve akışkanlığı ile herkes tarafından çok sevilen sufleyi tavada veya tencerede yapmak artık mümkün hem de kısa bir zamanda.. Pratik yapımıyla, tadıyla hepinizin çok seveceği bir tarif hazırladık. İşte Tavada ve fincanda sufle tarifi…

Sufle tarifi, nasıl yapılır?

Her damağa uyum sağlayan akışkan çikolatası ve keki ile gönülleri şenlendiren sufleyi yapmak için artık fırın kullanmanıza gerek yok çünkü bu işin daha kolay bir yolu var suflenizi tavada ve fincanda hızlı bir şekilde yapmanız için hemen malzemeleri hazırlayın denemesi bile keyifli olacak. İşte Tencerede veya tavada sufle yapımı…

Sufle tarifi için malzemeler

  • 1 çay bardağı süt
  • 40 gram tereyağı
  • 100 gram bitter çikolata
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • Bir çimdik tuz çok az
  • 1 yemek kasığı dolusu un

Tavada sufle yapımı

Süt ile tereyağını bir tencerenin içine boşaltın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra içerisine bitter çikolata ve kakaoyu ilave edip iyice karıştırıp soğumaya bırakın. Ayrı bir kabın içerisine 2 tane yumurtanın akını ayırın içerisine şeker ve çok az miktarsa tuz ekleyin ve mikserin yüksek devrinde rengi beyaz olana kadar çırpın. Kıvamı anlamanızın yolu köpük ve dökülmeyen bir hal almasını beklemek. Daha önceden soğumaya bıraktığımız tencerenin içine iki yumurta sarısını ve ununu ekleyip karıştırın. Daha sonra diğer kaptaki köpüğü yavaş yavaş ilave ederek karıştırın. Sufleyi kaplara dökmeden önce sıvıyağ ile yağlayın. Daha sonra bir tava veya bir tencereye 1.5 cm su ekliyoruz. (Parmağınızın ucu kadar) sonra hazırladığınız sufleleri tavanıza yerleştirin. Kapağını bir bez yardımıyla kapatın ve istediğiniz kıvamda orta ateşte pişirin.

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