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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesi Washington'da da geniş yankı buldu.

Pentagon saldırının Başkan Trump'ın talimatıyla yapıldığını açıklarken, Süleymani'nin ölümü Orta Doğu başkentleri kadar Washington'da da yankı yarattı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, zaten tehlikeli bir durumda olan bölgede gerginliği tırmandıracak bir hamle. Başkan Trump, dinamiti ateşin içine attı. Amerikan halkına, yurt içinde ve dışında askerlerimizin, elçilik personelimizin, halkımızın ve çıkarlarımızın nasıl korunacağına dair bir açıklama borçlu" ifadelerini kullandı.

Bir diğer Demokrat başkan adayı Elizabeth Warren ise yaptığı açıklamada, "Süleymani bir katildi ve içlerinde yüzlerce Amerikalının da bulunduğu binlerce insanın ölümünden sorumluydu. Ancak bu pervasız hamle İran'la olan durumu tırmandıracak ve Orta Doğu'da yeni bir çatışma ihtimalini artıracak. Önceliğimiz bir başka pahalı savaştan kaçınmak olmalı" ifadelerini kullandı.

"ONLARCA YILIN EN BÜYÜK ÇATIŞMASI OLABİLİR"

ABD'li Senatör Chris Murphy de Biden ve Warren gibi Süleymani suikastına tepki gösteren isimlerden biri oldu. Murphy, suikastın daha fazla Amerikalının hayatını riske atıyor olabileceğini söyledi.

ABD'li senatör, "Genellikle yabancı siyasi yetkilileri öldürmememizin sebeplerinden böyle bir hareketin daha fazla Amerikalının ölümüne neden olabileceği inancıdır. Bu gece bizim gerçek kaygımız bu olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Senatör Richard Blumenthal da benzer bir tepki göstererek, Trump yönetiminin saldırıya ilişkin acilen Kongre ve Amerikan halkına açıklamada bulunmasını gerektiğini vurguladı.

Blumenthal, "Askeri güç kullanımına ilişkin mevcut yetkiler hiçbir şekilde olası yeni bir savaşın başlamasını kapsamamaktadır. Bu hamle, onlarca yılın en büyük çatışmasına sebebiyet verebilir. Benim en büyük endişem, bölgede görev yapan cesur Amerikalıların güvenliğidir." açıklamasında bulundu.