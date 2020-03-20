DHA

DHA'nın haberine göre; Antalya'da yaşayan Sümer Ezgü, koronovirüs salgını nedeniyle "Evde kal" kampanyasına katılarak evinde tiyatro sanatçısı eşi Gülay, oğulları Ozan ve Yaman ile vakit geçiriyor.

Çocuklarıyla oyunlar oynayan Sümer Ezgü, küçük oğlu Yaman ile lego yapıyor. Büyük oğlu Ozan gitar çalarken, bağlamasıyla ona eşlik eden ünlü sanatçı, bol bol aile filmleri izlediklerini, "Sessiz Sinema" oyunu oynadıklarını kaydetti.

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla "Evde kal" kampanyasına destek veren ve herkesi duyarlı olmaya davet eden Sümer Ezgü, şunları kaydetti:

"KORONAVİRÜS HERKESİ EŞİTLEYİVERDİ"

Koronavirüs herkesi eşitleyiverdi. Paranın, şan, şöhret misali dünyasal güçlerin, hırs ve kudretin, makam ve şiddetin bir anda sıfırlanabileceğini gösterdi. Ne yazık ki insan nüfusunda kayıplar olacak ama acılardan ve korkulardan insanlar daha bilinçlenerek çıkacak ümidindeyim.

"BİRLEŞİM RUHU YAŞAMALIYIZ"

İbadetlerin bile anlatamadığı başkalarını da fark etme, öldürmeme, yok saymama, güçsüzleri görebilme, alçakgönüllü olma, sömürmeme anlayışı değerlenecek ümit ediyorum. Bedenimizi, enerjimizi, moralimizi ve hijyenimizi yukarıda tutmalı ve insanlık olarak rakip ruhu yerine paylaşım, ortaklık ve birleşim ruhu yaşamalıyız.

"İKİSİNİN AYNI ANDA OLMASI İLGİNÇ DEĞİL Mİ?"

Koronavirüs ile Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıldönümünü aynı anda yaşadık. Virüs gurur, ego, parçalanma, rekabet, bölünme, ezme, yok etme, sömürme bilincini sıfırlarken, Çanakkale direnme, birleşme, mücadele, üretme ve paylaşma bilincini artırıyor. İkisinin aynı anda olması ilginç değil mi?