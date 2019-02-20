SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri

Giriş: 20.02.2019 - 08:32 | Güncelleme:  

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Türkiye ve Avrupa'dan görüntülendi. Ortaya muhteşem manzaralar çıktı. İşte 19 Şubat 2019 tarihinde ortaya çıkan Süper Ay görüntüleri...

  • 1Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    1|30

    Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" New York'ta gözlendi.

  • 2Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    2|30

    Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" New York'ta gözlendi.

  • 3Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    3|30

    Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" New York'ta gözlendi.

  • 4Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    4|30

    Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" New York'ta gözlendi.

  • 5Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    5|30

    Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" New York'ta gözlendi.

  • 6Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    6|30
  • 7Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    7|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Yunanistan'ın başkenti Atina'dan da gözlendi. 

  • 8Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    8|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Yunanistan'ın başkenti Atina'dan da gözlendi. 

  • 9Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    9|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Yunanistan'ın başkenti Atina'dan da gözlendi. 

  • 10Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    10|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", İzmir'den de gözlendi

  • 11Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    11|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", İzmir'den de gözlendi

  • 12Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    12|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Samsun'dan da gözlendi.

  • 13Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    13|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", İstanbul'dan da gözlendi.

  • 14Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    14|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", İstanbul'dan da gözlendi.

  • 15Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    15|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", İstanbul'dan da gözlendi.

  • 16Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    16|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", İstanbul'dan da gözlendi.

  • 17Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    17|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", İstanbul'dan da gözlendi.

  • 18Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    18|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", İstanbul'dan da gözlendi.

  • 19Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    19|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Brüksel'den de gözlendi. 

  • 20Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    20|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Brüksel'den de gözlendi. 

  • 21Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    21|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Brüksel'den de gözlendi. 

  • 22Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    22|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Brüksel'den de gözlendi. 

  • 23Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    23|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Brüksel'den de gözlendi. 

  • 24Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    24|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Brüksel'den de gözlendi. 

  • 25Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    25|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Sakarya'dan da gözlendi. 

  • 26Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    26|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Sakarya'dan da gözlendi. 

  • 27Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    27|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Sakarya'dan da gözlendi. 

  • 28Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    28|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Sakarya'dan da gözlendi. 

  • 29Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    29|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Sakarya'dan da gözlendi. 

  • 30Süper Ay Türkiye ve Avrupa'dan böyle görüntülendi! İşte Süper Ay görüntüleri
    30|30

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Sakarya'dan da gözlendi. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X