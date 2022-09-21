Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Ekonomi
ABONE OL

S﻿üpermarketler daha çok para harcamanızı nasıl sağlıyor?

İngiltere'de ortalama alışveriş yapan bir kişi yılda 221 kez süpermarkete gidiyor. Her bir market seferi, ihtiyacımız olmayan ürünleri sepetimize atmak için bir fırsat. Fakat bunu neden yapıyoruz?

S﻿üpermarketler daha çok para harcamanızı nasıl sağlıyor?
BBC TÜRKÇE
alışverişGetty Images

İngiltere'de ortalama alışveriş yapan bir kişi yılda 221 kez süpermarkete gidiyor. Her bir market seferi, ihtiyacımız olmayan ürünleri sepetimize atmak için bir fırsat. Fakat bunu neden yapıyoruz?

Bunu anlamak için süpermarketlerin özenle yönetilen, nasıl daha fazla satış yapılacağını çözmek için milyonlar harcanan pazarlama bölümlerine bir adım atmak gerekli.

alışverişBBC

Her şey yerleştirmede bitiyor

Ürünlerin yerleştirilesi fazladan satışı kolaylaştırabiliyor. Hiç kasa sırasına girdiğinizde bir çikolata barının size göz kırptığını gördünüz mü?

Şeker ve dergileri çıkışa doğru yerleştirmek satışlarını artırıyor. Bu taktik özellikle çocuklar üzerinde etkili.

İngiltere'de yapılan bir anket gösteriyor ki ebeveynlerin yüzde 83'ü çocukları tarafından kasa sırasında beklerken abur cubur satın almak için taciz edilirken yüzde 75'i bu sağlıksız yiyeceklerden satın almak zorunda kalıyor.

Yumurta ve ekmek gibi temel gıdalar mı arıyorsunuz?

Hiç markete sadece süt için girip beş poşetle çıktınız mı?

Bazı süpermarketler süt, ekmek gibi temel gıda ürünlerini girişten uzak bölgelere yerleştiriyorlar. Böylece hedefe ulaşmak için ilerlerken pek çok başka ürünle karşılaşırsınız.

Ayrıca bu ürünler de birbirinden uzağa yerleştiriliyor.

Bazen yumurta dükkanın en arkasında saklanır. Yumurta avı sizi tüm süpermarketi dolaşmaya zorlar. Daha fazla vakit geçirmek daha fazla para harcamaya yol açar.

İndirimler en sonda

Promosyon ve özel indirimler genelde, daha görünür oldukları için sonlara doğru yerleştirilir. İnsanların yüzde 30'u indirimli ürünlerin ortada olmasındansa sonda olması durumunda almaya daha meyilli olduklarını söylüyorlar.

Sebze ve meyveler

Taze meyve ve sebzeler genelde süpermarketlerin girişinde bulunur. Çünkü sağlıklı yiyecekler satın almak insanların modunu yükseltir ve onları daha az sağlıklı ürünler almak konusundan daha iyi hissettirir.

Fiyatlandırma stratejileri

yumurta market alışverişiGetty Images

İndirimli ürün almayı herkes sever.

Kantar araştırma şirketinin çalışmasına göre, İngiltere'de market alışverişlerinin yüzde 40'ı promosyon satışı.

Fakat tüketiciler gerçekten de iyi fiyata alışveriş yapabiliyor mu?

Daha fazla almaya teşvik

İki tane keki 4 liraya almak bir fırsat değil, sadece aritmetik. Ancak kekin tanesi 3 lira ise, iki tanesinin 4 lira olması iyi bir pazarlıktır.

Bilinmeyen fiyatlar

Çoğu müşterinin aşağı yukarı 20 temel ürün fiyatına dair fikri vardır. Bu ürünler genelde yok fiyatına satılır ancak diğer ürünlerin fiyatı yüksektir.

Süpermarket sansasyonu

Süpermarketler daha çok satın almamız için bizi manipüle ediyor mu?

Koku

Kokunun hatıralarla güçlü bir bağı var ve süpermarketler de iyi hatıraları canlandıracak, dolayısıyla satın alma dürtüsünü destekleyecek kokular barındırır.

Yeni pişmiş ekmeğin kokusu size fırını hatırlatır ve bir bakmışsınız elinizde simitlerle marketten çıkmışsınız.

Göze hitap

Süpermarketler, renkli yiyecekler ve görebildiğince promosyonlarla gözlere bir ziyafet çeker.

Birinci sınıf ürünler göz seviyesindedir.

Çocuklar için mısır gevreği ise belki alt raflarda olabilir. Çocuklar, ambalaj üzerindeki karakterlerle göz teması kurduğunda onunla bir bağ oluşturur ve daha çok almak ister.

Sesler

Süpermarkette çalan müzik, sizin satın alma alışkanlıklarınızı etkiler.

Yavaş müzikler markette daha uzun süre geçirmenizi sağlar örneğin. Bu da daha çok ürün satın almanız demektir.

Bazı süpermarketler yerlerini küçük karolarla döşer. Böylece hızlı ilerlediğinizi düşünürsünüz ve yavaşlarsınız.

Müzik ne aldığınızı da etkiler. Araştırmalar gösteriyor ki klasik müzik sizi daha pahalı şaraplar satın almaya iter. Fransız müzikleri Fransız şaraplarına yönlendirir.

Tat

Herkes bedava yemek sever. Araştırmalar gösteriyor ki insanların yüzde 75'i kendilerine ücretsiz yemek önerildiğinde kabul ediyor.

Şirketler ücretsiz deneme ürünü göndermeye de bayılıyor. Çünkü bunlar satışları inanılmaz artırıyor.

Ücretsiz deneme ürünleri ise bizim iştahımızı artırıyor, bize iyi hissettiriyor ve satın alma isteğimizi yükseltiyor.

Alışverişe hazırlanmak

Alışverişe hazırlanmak, yalnızca ihtiyacınız olan şeyleri satın almanıza yardımcı oluyor.

Araştırmalar ayrıca alışveriş arabası kullanmanın daha çok ürün satın almanıza yol açtığını gösteriyor.

Eğer daha az ürün alacaksanız, ihtiyacınız olmayan şeylere yönelmemek için sepet kullanabilirsiniz.

Daha az harcamak için beş öneri

  1. Liste yapın ve ona sadık kalın
  2. Kafanızda bir bütçe belirleyin
  3. Yalnızca nakit harcayın
  4. Açken alışveriş yapmayın
  5. Online alışverişi deneyin

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya: Putin ‘kısmi seferberlik’ ilan etti
BBC Rusya: Putin ‘kısmi seferberlik’ ilan etti
Fiona Kasırgası hızla ilerleyerek Dominik Cumhuriyeti'ni vurdu
BBC Fiona Kasırgası hızla ilerleyerek Dominik ...
M﻿ahsa Amini'nin ölümü sonrasında İran'da protestolar birçok kente yayıldı
BBC M﻿ahsa Amini'nin ölümü sonrasında İran'da protestolar ...
Hollanda’da gaz ve elektrik faturaları, Ukrayna savaşından önceki fiyattan ödenecek
BBC Hollanda’da gaz ve elektrik faturaları, Ukrayna ...
Japonya'da Nanmadol Tayfunu: En az iki kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı
BBC Japonya'da Nanmadol Tayfunu: En az iki kişi hayatını ...
Valery Polyakov: Uzayda en uzun yolculuk rekorunu kıran kozmonot öldü
BBC Valery Polyakov: Uzayda en uzun yolculuk rekorunu ...
K﻿entlerdeki ağaçların yarısından fazlası iklim krizi nedeniyle risk altında
BBC K﻿entlerdeki ağaçların yarısından fazlası iklim krizi ...
Çin, Avrupa ve ABD’de kuraklık: 2022 kaydedilen en kurak yıl olabilir mi?
BBC 2022 kaydedilen en kurak yıl olabilir mi?
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü Afrikalıların sömürgecilik yılları nedeniyle özür talebini yeniden gündeme taşıdı
BBC Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü Afrikalıların ...
P﻿akistan'da seller ülkenin ekonomisini zorluyor, yardım çağrıları yükseliyor
BBC P﻿akistan'da seller ülkenin ekonomisini zorluyor, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.