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Suriye başkanlık seçimlerine hazırlanıyor 0:00 / 0:00

Reuters

Suriye'de 26 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde Devlet Başkanı Beşer Esad’a rakip bir adayın yarışıp yarışmayacağı henüz bilinmiyor ancak sandıktan çıkacak oyun Esad’ın lehine olacağı belirtiliyor. Esad 2019 yılında ‘‘Herkes seçimlerde aday olabilir’ ifadelerini kullanarak 2021’deki seçimlere işaret etmiş ‘‘Gelecek seçimlerde birçok aday olacak’’ ifadesine yer vermişti.

Seçimlere ilişkin açıklamada bulunan Suriye Halk Konseyi Başkanı Hammoud Sabbagh, adaylık penceresinin pazartesi gününden itibaren 10 gün süreyle açık olacağını ve yurt dışındaki Suriyelilerin 20 Mayıs tarihinde oy kullanabileceğini belirtti.

Uluslararası kamuoyunda seçimin sembolik olacağı işareti yapılırken konuyla ilişkin daha önce ABD Başkanı Biden açıklama yapmış, ‘‘Suriye toplumunu temsil etmeyen, adil olmayan ve Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmeyen seçimleri tanımayacağını’’ ifade etmişti.

2014 ve 2016 yıllarındaki seçimlerde yine uluslararası kamuoyunda ülkeler, Esad hükümetinin insanlık suçu işlediğini söyleyerek görevi bırakması çağrısı yaptı. Beşer Esad görevi bırakmayacağının altını çizdi.

2011’de Tunus’ta başlayan ve Arap coğrafyasını etkisi altına alan Arap Baharı hareketiyle, Esad yönetimine karşı çıkan halk ayaklanmaları ve protestolarla birlikte, Suriye 2011 yılından beri farklı aktörlerin dahil olduğu bir iç savaş yaşıyor. Yaklaşık 600 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşta 10.yıla gelindi. Savaşın etkileri ülkesini terk edenler, yerinden edilenlerle küresel ölçekte devam ediyor.