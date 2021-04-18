Suriye başkanlık seçimlerine hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

Suriye başkanlık seçimleri için tarih verdi

Suriye parlamentosu, Suriye'de başkanlık seçimi tarihini 26 Mayıs olarak açıkladı.

Suriye başkanlık seçimleri için tarih verdi
Suriye başkanlık seçimlerine hazırlanıyor
0:00 / 0:00
Reuters

Suriye'de 26 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde Devlet Başkanı Beşer Esad’a rakip bir adayın yarışıp yarışmayacağı henüz bilinmiyor ancak sandıktan çıkacak oyun Esad’ın lehine olacağı belirtiliyor. Esad 2019 yılında ‘‘Herkes seçimlerde aday olabilir’ ifadelerini kullanarak 2021’deki seçimlere işaret etmiş ‘‘Gelecek seçimlerde birçok aday olacak’’ ifadesine yer vermişti.

Seçimlere ilişkin açıklamada bulunan Suriye Halk Konseyi Başkanı Hammoud Sabbagh, adaylık penceresinin pazartesi gününden itibaren 10 gün süreyle açık olacağını ve yurt dışındaki Suriyelilerin 20 Mayıs tarihinde oy kullanabileceğini belirtti.

Uluslararası kamuoyunda seçimin sembolik olacağı işareti yapılırken konuyla ilişkin daha önce ABD Başkanı Biden açıklama yapmış, ‘‘Suriye toplumunu temsil etmeyen, adil olmayan ve Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmeyen seçimleri tanımayacağını’’ ifade etmişti.

2014 ve 2016 yıllarındaki seçimlerde yine uluslararası kamuoyunda ülkeler, Esad hükümetinin insanlık suçu işlediğini söyleyerek görevi bırakması çağrısı yaptı. Beşer Esad görevi bırakmayacağının altını çizdi.

2011’de Tunus’ta başlayan ve Arap coğrafyasını etkisi altına alan Arap Baharı hareketiyle, Esad yönetimine karşı çıkan halk ayaklanmaları ve protestolarla birlikte, Suriye 2011 yılından beri farklı aktörlerin dahil olduğu bir iç savaş yaşıyor. Yaklaşık 600 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşta 10.yıla gelindi. Savaşın etkileri ülkesini terk edenler, yerinden edilenlerle küresel ölçekte devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı! - Haberler
DÜNYAABD'de silahlı saldırı!
SON DAKİKA: İsrail dış mekanda maske kullanımını kaldırdığını açıkladı
DÜNYAİsrail dış mekanda maske kullanımını kaldırdı
SON DAKİKA: İngiliz medyası: İngiltere, Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderecek!
DÜNYAİngiltere, Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderecek!
SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vakalarında yeni rekor! - Haberler
DÜNYAHindistan'da yeni rekor!
ABD ve Çin’den ‘‘iklim değişikliğiyle mücadelede ortaklık’’ mesajı
DÜNYAİklim değişikliğiyle mücadelede ABD-Çin ortaklığı
"KAYBEDİYORUZ!" Son dakika: Kana'dan korkutan korona açıklaması
DÜNYAKanada'dan kritik açıklama: Savaşı kaybediyoruz!
TOKAT GİBİ... Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepki
DÜNYAPaşinyan’a asker yakınından sert tepki!
SON DAKİKA: İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
DÜNYAİran'da 5.9 büyüklüğünde deprem!
İsrail ve Yunanistan 20 yıllık savunma anlaşması imzaladı
DÜNYAİsrail ve Yunanistan'dan iş birliği
SON DAKİKA: Şili’de bir kilise yakıldı! - Haberler
DÜNYAŞili'de bir kilise yakıldı!