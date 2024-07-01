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        Haberler Dünya Suriye Geçici Hükümeti'nden "kışkırtmalara uyulmaması" çağrısı | Dış Haberler

        Suriye Geçici Hükümeti'nden "kışkırtmalara uyulmaması" çağrısı

        Suriye Geçici Hükümeti, "özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkın, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamasını" istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:54
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        Suriye Geçici Hükümeti'nden "kışkırtmalara uyulmaması" çağrısı
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        Suriye Geçici Hükümeti'nden yapılan açıklamada, tarih ve coğrafyanın, Türkler ile Araplar arasında yüzyıllar boyunca var olan kardeşliğe tanıklık ettiği belirtildi.

        Bölgenin yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu kardeşliğin gelecek yüzyıllar boyunca da süreceği, bunun da iki halkın ortak kaderinin gereği olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu nedenle Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'deki ve tüm sığınma ülkelerindeki Suriyelilerin korunmasının gerekliliğini vurgulamakta ve Türkiye İçişleri Bakanlığının saldırganlara karşı aldığı yasal adımları takdir etmektedir.

        Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı baltalamayı, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamaya çağırmaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, bu olayların, devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye ilişkilerine zarar vermek ve Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılması tehlikesinin altını çizmektedir."

        Suriyelilerin, seslerini ve duygularını barışçıl şekilde Türk kardeşlerine iletmeye son derece önem verdiği kaydedilen açıklamada, halk "özgürleştirilmiş bölgelerde güvenliğin bozulmaması için itidalli davranmaya ve devrimlerinin müktesebatına sahip çıkmaya" davet edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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