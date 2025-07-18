Suriye'nin güneyinde gerginlik sürüyor

İsrail'in Suriye güvenlik güçlerinin Süveyda'ya 48 saat süreyle girişini kabul ettiği bildirildi.
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ŞAM'DA SON DURUM
Habertürk muhabiri Alihan Tok, Şam'daki Dürzi mahallerinden göç başladığını ifade etti. Şam'da aşiretlerin güneye gitmesiyle birlikte tedirginlik artıyor.
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HÜKÜMET GÜÇLERİ KONUŞLANMADI
Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, hükümet güçlerinin Süveyda'ya konuşlandığına ilişkin iddiaları reddetti
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İSRAİL'DEN DÜRZİLERE YARDIM
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dürzilere insani yardım gönderilmesine ilişkin talimat verdi
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ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda'daki çatışmaların, şehir merkezinin batısında yoğunlaşarak devam ettiği ifade edildi.
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ŞAM'DA SON DURUM
Habertürk muhabiri Alihan Tok, Şam'da günlük hayat akışının normal bir şekilde devam ettiğini bildirdi.
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SÜVEYDA'YA YENİDEN KONUŞLANACAK
Suriye ordusunun, Arap aşiretleri ile Dürziler arasındaki çatışmaları sonlandırmak üzere Süveyda'ya yeniden konuşlanmaya hazırlandığı bildirildi. Açıklamada Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsünden geldi.
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Şam'da güvenlik önlemleri
İsrail tarafından saldırıya uğrayan Suriye Savunma Bakanlığı çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor. Habertürk muhabiri Alihan Tok'un aktardığı bilgilere göre, Şam'a girişlerde de güvenlik tedbirleri uygulanıyor.
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