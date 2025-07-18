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        Haberler Dünya Suriye'nin güneyinde gerginlik sürüyor | Dış Haberler

        Suriye'nin güneyinde gerginlik sürüyor

        Suriye'nin güneyinde tansiyon tekrardan yükseldi. Dürziler ile Arap aşiretleri arasında gerginlik sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 09:20 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:37
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        Suriye'de gerginlik sürüyor
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        İSRAİL KABUL ETTİ

        İsrail'in Suriye güvenlik güçlerinin Süveyda'ya 48 saat süreyle girişini kabul ettiği bildirildi.

        ŞAM'DA SON DURUM

        Habertürk muhabiri Alihan Tok, Şam'daki Dürzi mahallerinden göç başladığını ifade etti. Şam'da aşiretlerin güneye gitmesiyle birlikte tedirginlik artıyor.

        HÜKÜMET GÜÇLERİ KONUŞLANMADI

        Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, hükümet güçlerinin Süveyda'ya konuşlandığına ilişkin iddiaları reddetti

        İSRAİL'DEN DÜRZİLERE YARDIM

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dürzilere insani yardım gönderilmesine ilişkin talimat verdi

        ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

        Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda'daki çatışmaların, şehir merkezinin batısında yoğunlaşarak devam ettiği ifade edildi.

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        ŞAM'DA SON DURUM

        Habertürk muhabiri Alihan Tok, Şam'da günlük hayat akışının normal bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

        SÜVEYDA'YA YENİDEN KONUŞLANACAK

        Suriye ordusunun, Arap aşiretleri ile Dürziler arasındaki çatışmaları sonlandırmak üzere Süveyda'ya yeniden konuşlanmaya hazırlandığı bildirildi. Açıklamada Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsünden geldi.

        Şam'da güvenlik önlemleri

        İsrail tarafından saldırıya uğrayan Suriye Savunma Bakanlığı çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor. Habertürk muhabiri Alihan Tok'un aktardığı bilgilere göre, Şam'a girişlerde de güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

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