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İngiltere'nin Huddersfield şehrindeki bir lisede geçen ay 15 yaşındaki Suriyeli mülteci Cemal'e şiddet uygulayan İngiliz çocuğun ağabeyi İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu. Ağabey, Suriyeli göçmen çocuğa sebepsizce şiddet uygulayan kardeşinin annesiyle birlikte ülkenin dışına taşınarak akrabalarıyla birlikte yaşamaya başladığını söyledi. Saldırgan çocuğun söz konusu videoda Suriyeli Cemal'i darp ettiği, yere yatırıp ağzına su döktüğü, üstelik o sırada Cemal'in kolunun kırık olduğu görüntülere yansıdı.
CEMAL'İN KARDEŞİ DE DARP EDİLMİŞTİ
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Cemal'e saldırıda bulunan İngiliz çocuk ise hakkında soruşturma başlatılmasının ardından olanlar nedeniyle üzgün olduğunu belirtmiş ve ırkçı olmadığını, olaydan bir gün önce aralarında bir tartışma geçtiğini ifade etmişti. Videonun yayınlanmasından bir gün sonra, Cemal'in kız kardeşinin de saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıkmış, genç kızın gözlüklerini kırarak bileklerini kesmeye çalıştığı öğrenilmişti. Cemal ve ailesine yardım için 'Gofundme' bağış platformu aracılığıyla 24 saatte 143 bin İngiliz sterlini (945 bin 641 TL) yardım toplandı.
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