Yaşanan olayı anlatan muhtar Özkan, “Vatandaşın biri beni arayarak flamingonun çiftliğe düştüğünü söyledi. Ben de hayvanın ölmesine razı olamadım. Hayvanları da sevdiğim için gidip flamingoyu alıp geldim. Evimde güzelce besledim, suyunu ve yemini koydum. Birazdan da doğal yaşam alanı olan Tuz Gölü’ne bırakacağım” dedi.