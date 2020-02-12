Survıvor 2020 Tayfun Erdoğan kimdir?

Tv8'de yayınlanan Survıvor 2020 Gönüllüler kadrosunda yer alacak olan isimler arasında Tayfun Erdoğan'da var. Peki Tayfun Erdoğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Tayfun Erdoğan hayatı...
Tayfun Erdoğan
Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;
Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.
Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.
Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.
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