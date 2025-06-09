Survivor 2025 final tarihi: Survivor finali ne zaman, nerede olacak?
Survivor All Star'da final için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek büyük final öncesinde, finalistler belli olmaya başladı. Survivor'da Batuhan, Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi son 5'e kalarak büyük heyecana ortak oldular. Survivor All Star'da final biletini ilk alan yarışmacı Batuhan oldu. Diğer finalistler ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki, "Survivor finali ne zaman, nerede olacak?" İşte Survivor 2025 final tarihi...
Survivor'da final için geri sayım başladı. İstanbul'da gerçekleşecek Survivor finalinde biletler satışa sunuldu. Survivor final biletleri, online olarak belirlenen internet siteleri üzerinden alınabilecek. Finalistler yavaş yavaş belli olurken, Survivor final tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Survivor finali ne zaman, nerede olacak ve bilet fiyatı ne kadar?" İşte detaylar...
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?
Survivor All Star'da final için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmada ilk finalist Batuhan olurken, Survivor final tarihi belli oldu.
Survivor 2025 finali 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.
Survivor finali saat 19:00'da başlayacak
SURVİVOR'DA FİNALİST ADAYLARI BELLİ OLDU!
Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi finalist adayları arasında yer alıyor. Batuhan ise İstanbul biletini kapan ilk yarışmacı oldu.
SURVİVOR FİNAL BİLETİ FİYATLARI
Survivor Allstar-Gönüllüler yarışması finalinin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.
11 Haziran bilet fiyatı 450 TL
12 Haziran bilet fiyatı 550 TL
13 Haziran bilet fiyatı 650 TL