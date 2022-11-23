Önce inkar sonra itiraf!

Oklar, Bayram Tosun’u kaybolduğu gün onu son görenler Veysel Turhan ve karısı Keziban Turhan’a çevrildi. “Bayram Tosun ile pek konuşmam olmadı” diyen Keziban’ın 1-14 Aralık 2009’da Bayram Tosun ile sık sık telefon görüşmesi olduğu hts kayıtlarından tespit edildi.

“BAYRAM BANA İLİŞKİ TEKLİF ETTİ, BUNU KOCAMA SÖYLEDİM”

Keziban o görüşmeleri önce inkar etti ardından “Bayram bana birlikte olalım dedi ben kabul etmedim, en son görüşmemizi kocam Veysel de hoparlörden dinledi” diye itiraf etti.