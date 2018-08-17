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Afro Amerikalı bir anne ve Hollanda-İrlanda kökenli bir babanın kızı olan Meghan, 2011 yılında verdiği bir demeçte saçlarının doğal halinin kıvırcık olduğunu ve düzleştirmek için Brezilya fönü ve çeşitli kimyasal ürünler kullandığını açıklamıştı.