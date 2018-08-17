Sussex Düşesi Meghan Markle’ın hamile olup olmadığı saçlarından anlaşılacak
17.08.2018 - 11:30 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren Sussex Düşesi Meghan Markle'ın her hareketi yakından takip ediliyor. Mayıs ayında evlenen Meghan Markle'ın şimdilerde ne zaman hamile kalacağı konuşuluyor. Görgü kuralları uzmanı Myka Meier ise Düşes’in hamileliğinin saçlardan belli olacağını söylüyor!
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Meghan Markle ile Prens Harry 19 Mayıs'ta rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi. Ancak Düşes, hakkında çıkan haberler nedeniyle bir türlü rahat yüzü görmedi.
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Evlenir evlenmez Prens Charles'ın doğum gününe katılan ve daha pek çok etkinlikte boy gösteren Düşes, Kraliyet Ailesi'ne dahil olduğu günden bu yana basın tarafından yakın mercek altında.
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Babasının açıklamaları ve hakkında çıkan dedikodularla başa çıkmaya çalışan Markle'ın şimdilerde ne zaman hamile kalacağı gündemi meşgul ediyor.
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Kraliyet Ailesi hayranları ve basın, Meghan Markle ve Prens Harry'nin çocuk sahibi olacakları tarifi heyecanla bekliyor.
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Görgü kuralları uzmanı Myka Meier ise Markle'ın hamile olup olmadığının anlaşılacağını iddia etti.
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Afro Amerikalı bir anne ve Hollanda-İrlanda kökenli bir babanın kızı olan Meghan, 2011 yılında verdiği bir demeçte saçlarının doğal halinin kıvırcık olduğunu ve düzleştirmek için Brezilya fönü ve çeşitli kimyasal ürünler kullandığını açıklamıştı.
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Meier, ''Meghan'ın annesi Doria Ragland, Afrika kökenli bir Amerikalı. Meghan da doğal kıvırcık saçlara sahip. Saçlarına şimdi ne yaptığını bilmiyoruz, ancak keratin ya da düzeltmek için bir Brezilya fönü kullanıyor olabilir."
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"Hamile kaldığında bu tür kimyasal ürünleri kullanmayacağını tahmin ediyorum. Meghan hamile kaldığında bu tür kimyasal ürünleri kullanmayacağı ve tekrar kıvırcık haline döneceği için, Düşes'in hamileliğini merak edenlere bir ipucu olabilir" dedi.
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Brezilya fönü özel bir karışımla uygulanarak saçların uzun süreli düzlüğü parlaklığı ve canlılığı artırıyor. Fönle birlikte saçlar ortalama 3-4 ay arası düz kalıyor. Ancak hamilelerin kimyasal içerikli işlemlere dikkat etmesi gerekiyor.
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