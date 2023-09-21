Süt helvası tarifi ve yapılışı: Süt helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Sütlü tatlı severlerin gönlünde taht kuracak bir tatlı olan süt helvası Bursa'nın eşsiz lezzetleri arasında yerini alır. Dış yüzeyi fırın sütlacı andıran süt helvasının iç dokusu yumuşak ve ağızda hoş bir tat bırakan lezzettedir. Daha önce süt helvasını hiç tatmadıysanız bu nefis tattan daha fazla uzak kalmamalısınız. Siz de evinizde kolaylıkla süt helvası yaparak çay saatlerinizi eşsiz kılabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız süt tarifi helvası tarifi ile püf noktalara uyarak pratik bir şekilde tatlınızı hazırlayabilirsiniz. Gelin, süt helvası nedir, malzemeleri neler, nasıl yapılır birlikte bir göz atalım.

Süt helvası Bursa’nın kendine has lezzetleri arasında yer almaktadır. Bilinen helva tariflerinden biraz daha farklı kıvamda ve tat da olan süt helvası son zamanlarda ülkemizin diğer şehirlerinde de popüler hale gelmiştir. Süt helvası görünüş itibariyle sütlacı andıran bir tatlıdır. Üzerinde yanıklık olması fırın sütlaçla benzer özellikler gösterir. Yurdumuzda çok sevilerek tüketilmeye başlayan bu tatlı sizin de kolaylıkla yapabileceğiniz bir lezzettir. Evde süt helvası yapımı sırasında kullanacağınız malzemeler az ve öz niteliktedir. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği malzemelerle yapılır.

Süt helvası yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunur. Bu önemli noktalara dikkat edildiği takdirde çok lezzetli ve orijinaliyle fark olmayan bir süt helvası yapmış olursunuz. Süt helvası yaparken diğer helva tariflerinde de olduğu gibi unu kokusu çıkana kadar kavurmak gerekir. Bu tatlımızda da unu güzelce kokusunu çıkana kadar kavurmak en önemli püf noktalardan biri olarak karşımıza çıkar. Unu çok fazla kavurmak un kokusunun tatlının önüne geçmesine neden olmaktadır.

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Süt helvası yaparken kullanılacak sütün sıcak olmamasına özen gösterelim. Kavurduğumuz un sıcak olacağı için sıcak süt ile buluşması unun topaklanmasına sebebiyet verir. Bundan dolayı sütün soğuk unun sıcak olması topaklanmanın önüne geçmektedir. Süt helvası üzeri kızaran bir tatlıdır. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken nokta tatlının üzerinin kızarırken tepsiye su koymak olacaktır. Tepsiye su koyduğunuz takdirde üzerinin güzelce kızarmasına ve kıvamının yerinde olmasını sağlamış olursunuz.

Kaç kişilik:6 kişilik

Hazırlama süresi:10 dakika

Pişirme süresi:30 dakika

Kalori: 1 porsiyon için 438/kcal

Süt Helvası Malzemeleri

Helva için:

1 litre süt

5 yemek kaşığı tereyağı (100 gram)

5 yemek kaşığı un (100 gram)

1 su bardağı toz şeker (200 gram)

1 paket vanilya

1 tane yumurta sarısı

Süt helvasının üzeri için:

3-4 yemek kaşığı fındık içi

Süt Helvası Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Sütümüzün yarısını uygun bir tencereye alalım. Ardından şekeri ilave edelim ve şeker eriyene kadar güzelce ocağın üzerinde karıştıralım.

Bu aşamada sütün kaynamasına gerek yok. Önemli olan şekerin sütün içinde iyice erimesidir.

Elimizde kalan sütü de tencereye ilave edelim. Daha sonra 1 tane yumurtayı içerisine kıralım. Güzelce çırptıktan sonra soğumaya bırakalım.

Bir tava alalım ve içerisine tereyağını ilave edelim.

Tereyağını iyice eritelim ve ardından unu ekleyelim.

Unumuz hafif pembeleşinceye kadar iyice kavuralım. Burada unun kokusunun çıkması önemli bir noktadır.

Pembeleşmeye başlayan unumuzun içerisine yavaş yavaş sütümüzü ekleyelim.

Yavaş yavaş karıştıralım ve kıvam alana kadar pişirelim.

Helvamız kıvam almaya başladıktan sonra içerisine 1 paket vanilyayı ilave edelim.

Çok fazla pişirmeden ocağın altını kapatalım.

Küçük boy bir borcama süt helvamızı dökelim. Dilerseniz tek kişilik toprak kaplara da dökebilirsiniz.

Fırınımızın sadece üst pişirme özelliğini kullanalım ve 200 derecelik fırında 20 dakika boyunca pişirelim.

Üzeri kızarana kadar pişirelim.

Afiyet olsun!

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