Suudi Arabistan'dan İİİT'ye olağanüstü çağrı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'dan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamasının şiddetle kınandığı kaydedildi.

İsrail açıklamasının tamamen geçersiz olduğu, Filistin halkına yönelik ciddi tehlike taşıdığı, BM Antlaşması, uluslararası hukuk ilkeleri ve normlarının açıkça ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Netanyahu'nun söz konusu açıklamasının kalıcı ve adil bir barış için harcanan tüm çabaları çökerteceği ifade edilen açıklamada, İsrail'in emrivaki dayatma girişimlerinin Filistin halkının sabit ve koruma altındaki haklarını yok edemeyeceği vurgulandı.

Tüm ülkelerden, uluslararası kurum ve kuruluşlardan Netanyahu'nun açıklamasını kınamaları ve reddetmeleri istenilen açıklamada, İİT'ye de dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı çağrısında bulunuldu.

AA'nın haberine göre; Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti. Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.