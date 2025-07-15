Süveyda'da çatışmalar sürüyor: İsrail hava saldırıları düzenledi

İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Süveyda kent merkezine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Süveyda ilinin kent merkezini hedef aldı.

Haberde, düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığı ve Suriye ordusuna ait bir tankın da vurulduğu aktarıldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail, Süveyda ilinin kuzeybatısındaki şehir girişine hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklardan edilen bilgilere göre, Suriye ordusuna ait uçak savarlar (ZU23) hava sahasında bulunan İsrail'e ait uçaklara ve insansız hava araçlarına (İHA) karşılık verdi.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ise "Suriye'nin güneyinde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Daha ileri adımlar atmak zorunda kalmayacağımızı umuyorum, bu büyük oranda Şam'ın adımlarına bağlı." şeklinde konuştu.

Netanyahu, Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmış bölge olmasını istediklerini belirtti.

Kanal 12 ve Axios ise, ABD'nin İsrail'den Suriye ordusuna yönelik saldırıları durdurmasını istediğini, İsrail'in de bunu kabul ettiğini iddia etti.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Suriye İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, yasa dışı grupların Süveyda'dan çıkarıldığını ve dini liderler ve toplumun önde gelenleri ile anlaşma sağlandığını ifade ederken anlaşmanın ihlâl edildiğini bildirdi. Bakanlık, yasa dışı grupların saldırıları yeniden başlattığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, İsrail'in yasa dışı gruplara destek amacıyla hava saldırıları düzenlediği ve bu saldırılar sonucu Suriye güvenlik güçlerinden hayatını kaybedenler olduğu dile getirildi. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerine ilişkin, "İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi. Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. "İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasının, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararına olacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu doğrultuda, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir." denildi. REKLAM SURİYE DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Dera ve Süveyda illerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in, Dera ve Süveyda illerine yönelik hava saldırıları kınanarak, Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunuldu. Açıklamada, sabah saatlerinde İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının, Suriye'nin güneyindeki bazı askeri ve sivil noktalara koordineli saldırılar düzenlediği belirtildi. Saldırılarda çok sayıda asker ve güvenlik görevlisinin yanı sıra sivillerin de hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Bu saldırı, Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir ihlal ve uluslararası hukukun alenen çiğnenmesidir. İsrail'in saldırgan politikaları bölgeyi istikrarsızlaştırmayı ve Suriye'nin birliğini zayıflatmayı amaçlamaktadır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail'in saldırılardan ve tüm sonuçlarından sorumlu olduğu vurgulanarak, "Suriye, meşru müdafaa hakkını her türlü uluslararası hukuk çerçevesinde kullanmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun, hukuki ve insani sorumlulukları üstlenerek bu saldırıyı açıkça kınaması çağrısında bulunulan açıklamada, "Başta Dürzi topluluğu olmak üzere Suriye halkının tüm kesimlerini, devletin yanında yer almaya çağırıyoruz. Dürzilerin, Suriye'nin ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak, tarihi sorumluluk gereği devlete destek olması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı. TOM BARRACK'TAN AÇIKLAMA ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de yaşanan çatışmaların taraflar için endişe verici olduğunu ifade ederken, bütün taraflar ile olayların yatışması adına temas hâlinde olduklarını dile getirdi. We are actively involved with all constituencies in Syria to navigate towards calm and continued productive integration discussions. The recent skirmishes in Suwayda are worrisome on all sides, and we are attempting to come to a peaceful, inclusive outcome for Druze, Bedouin… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 15, 2025 SÜVEYDA OLAYLARI Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. REKLAM Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.