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Suzan Kardeş: Hakkını helal et annem

Suzan Kardeş, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden annesi Mevlüde Kardeş'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti

Suzan Kardeş
HABERTURK.COM

Makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş'in 94 yaşındaki annesi Mevlüde Kardeş, 30 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Kardeş, Zeytinburnu'nda yer alan aile kabristanına defnedilen annesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Suzan Kardeş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Annem... Bir hafta önce şimdi bize veda ettin. Sen güzel gittin ama biz seni dünyanın bu haliyle hak ettiğin gibi uğurlayamadık. Hakkını helal et annem. 

Öte yandan Suzan Kardeş'in paylaşımına takipçileri "Başın sağ olsun" ve "Allah rahmet eylesin" şeklinde yorumlar yaptı.

 

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