Tacikistan'ın, Kırgızistan sınırları içinde yer alan Voruh köyünde Tacik ve Kırgız vatandaşları arasında yaşanan gerginlikte, bir Tacik vatandaşı hayatını kaybetti.

Tacikistan Sınır Koruma Komutanlığından yapılan açıklama, Kırgızistan sınırları için kalan ama Tacikistan'a ait olan Voruh'ta iki ülke vatandaşları arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Gerginliğin, Voruh köyü yakınlarındaki tartışmalı bölgede, Kırgız yetkililerin hükümetler arası protokole aykırı yol inşa etmesine Tacik vatandaşların itirazı üzerine yaşandığı kaydedildi.

Taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı belirtilen olayda, yaklaşık 10 Tacik vatandaşı yaralanırken, bir Tacik vatandaşı da yaşamını yitirdi.

Gerginliğin ardından Kırgız yetkililer, Tacikistan'dan Voruh'a giden yolu trafiğe kapattı. Söz konusu güzergahta seyir halinde olan iki minibüsteki 30 Tacik vatandaşı da bir süreliğine yetkililer tarafından alıkonuldu.

Bölgedeki durum her iki ülke sınır koruma birlikleri tarafından kontrol altına alınırken, resmi makamlar arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.