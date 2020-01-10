İran'ı başkenti Tahran'da düşen ve 176 kişiye mezar olan Boeing 737 model Ukrayna uçağının ardından, olaya ilişkin bugün üst üste açıklamalar geldi.

Başta ABD ve Kanada'nın, uçağın İran'a ait bir füze tarafından kazayla düşürüldüğü açıklamalarından hemen sonra İran'dan yalanlama geldi. İran Sivil Havacılık Kurumu, hem Boeing hem de Ukraynalı yetkilileri ülkelerine davet etti.

Bu açıklamanın ardından da Kiev'den "ABD'den önemli veriler aldık" açıklaması geldi.

İran ayrıca uçağın kara kutu bilgilerini paylaşmayı da daha önce yaptığı açıklamada reddetti. Bugün ise her iki kara kutunun da zarar gördüğü ancak hafızalarının sağlam olduğu bilgisi paylaşıldı.

AP ise kara kutuların görüntülerinin İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından paylaşıldığını açıkladı.

İlk kara kutunun kokpitteki seslerin kaydedildiği kara kutu olduğu, diğer kara kutunun da uçuş verilerinin yer aldığı FDR adlı kara kutu olduğuna dikkat çekildi.