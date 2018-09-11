Geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran'a İdlib'deki durumla ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılan üçlü zirveye, zirvenin canlı yayınlanması ve Erdoğan'ın 'ateşkes' itirazı damga vurmuştu.

Sıradışı bir şekilde kameralar önünde yaşanan 'ateşkes' itirazı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolculuğunda gazetecilere yaptığı açıklamada zirvenin canlı yayınlanacağı konusunda bilgileri olmadığını söylemişti. Konuyla ilgili benzer bir açıklama da Kremlin'den geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmelerde sadece açılış konuşmaları açık bir şekilde yapılacaktı. Ancak belli ki İranlı meslektaşlarımız başka bir karar aldı" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Canlı yayınlanacağından haberimiz yoktu. Ama hayırlısı olmuş, isabet olmuş." şeklinde konuşmuştu.

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