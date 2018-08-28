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Haberler > GÜNDEM > O müdürle ilgili flaş gelişme! 3. Selim'in tahtını lojmanına...

Taht taşıtan müdüre yeni soruşturma

Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli hakkında tarihi kazı ve restorasyon çalışmalarının giderlerinde usulsüzlük iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Valilik talebiyle bakanlık tarafından gönderilen iki müfettişin soruşturması sürüyor.

28.08.2018 - 11:21 | Güncelleme:

Zafer Samancı'nın haberine göre, Yusuf Benli'nin adı ilk kez 2011'de gündeme gelmişti. O dönemde Topkapı Sarayı Müze Müdürü olarak görev yapan Benli, sarayda bulunan 3. Selim'e ait tahtı lojmanına taşıtmak istemişti. Benli bu olaydan kısa süre sonra dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından görevden alınmıştı.

MEVLANA MÜZESİ'NDEKİ KEMİKLER

2012'de ise Benli'nin adı Konya Mevlana Müzesi tuvaletinde lavabo altlarında karton kutu ve limon kasalarına konulmuş kemik ve tarihi çinilerle gündeme geldi. O dönem Mevlana Müze Müdürü olarak görev yapan Yusuf Benli "Bu kemikler çevre düzenlemesi yapılırken bulundu. Büyük bir kısmı hayvan, bazıları da insan kemiği. Ayrıştırarak gömmek için beklettik ama araya Mevlânâ törenleri girince iş uzadı. Çini parçaları da restorasyon sırasında elde edildi. Bunlar tarihi emanetlerdir, tekrar müzemize kazandırmak için en kısa zamanda halledeceğiz" şeklinde açıklama yapmıştı.



BAKANLIKTAN MÜFETTİŞ İSTENDİ

Konya Müzeler Müdürü olarak görevine devam eden Yusuf Benli'nin ismi bu kez kazı ve tadilat çalışmaları ile ilgili harcamalarla gündeme geldi. Benli'nin sorumluluğunda başta Mevlana Müzesi olmak üzere Konya merkez ve ilçelerdeki tarihi mekanlarda yapılan kazı ve tadilat çalışmalarının harcamalarında usulsüzlük duyumları üzerine Konya Valisi Yakup Canbolat tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan müfettiş istendi. Bakanlık tarafından gönderilen 2 müfettiş iddiaları soruşturmaya başladı.

EHİL OLMAYAN KİŞİLERİN ÇALIŞTIRILDIĞI İDDİASI

Benli'nin bakanlıktan aldığı ödeneğin bir kısmını işin belli bir bölümünü yaptırdığı ilgili firmaya ödediği, işin kalan kısmını ise müzelerde değişik görevlerde işçi kadrosunda olan elemanlara yaptırdığı öne sürüldü. Bu iş için işçilere ek ödeme de yapılmadığı iddia edildi. Benli konuyla ilgili açıklama yapmak istemezken Vali Canbolat soruşturmanın sürdüğünü belirterek "Henüz müfettişler tarafından bize ulaşmış bir sonuç raporu yok. Konu titizlik içinde soruşturuluyor" dedi.

 

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