Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Cuma günü Edirnekapı - Taksim seferini yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Libyalı aile, Şişhane’den Taksim’e gitmek üzere halk otobüsüne bindi. İHA'nın haberine göre, Libyalı Abdul Munim Salim şoförün yanına giderek yolculuk ücretini nakit vermek istedi.

Ancak şoför kart kullanmasını gerektiğini söyleyince tekrar otobüste oturan eşi ve çocuğunun yanına giden adam, çantanın fermuarının açık olduğunu fark etti. Panikle çantayı açan Salim paraların yerinde olmadığını gördü. Yaşadığı kısa süreli paniği atlatan Salim otobüs şoförünün yanına giderek parasının çalındığını belirtip yardım istedi.



Otobüs şoförü de Taksim Alt Geçidinde bulunan durakta durarak durumu polise bildirdi. Kapıları da kapatan otobüs şoförü polisi beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otobüs şoföründen bilgi alarak erkek yolcuların üzerini tek tek aradı. Kadın yolcular da polis gözetiminde birbirlerinin üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda çalındığı iddia edilen 12 bin dolar bulunamadı.



PARA BULUNAMAYINCA LİBYALI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Paranın bulunamaması üzerine Abdul Munim Salim’in eşi Sarah Abdulfatah sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan kadını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Çanta içinde 12 bin doların olduğunu belirten Libyalı ailenin İstanbul’a tatil için geldiği öğrenildi. Parayı çalan şüpheli ya da şüphelilerin önceki duraklarda inmiş olma ihtimalini değerlendiren ekipler turist ailenin şikayeti üzerine çalışma başlattı.