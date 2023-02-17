Taliban doğum kontrol yöntemlerini yasakladı

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Afganistan'da Ağustos 2021'de kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi, ülkenin iki büyük şehrinde doğum kontrol haplarının satışını yasakladı.

Taliban, doğum kontrol yöntemlerinin "Müslüman nüfusu kontrol altına almak için Batı komplosu" olduğunu öne sürdü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Taliban eczanelere ve ebelere giderek doğum kontrol hapları ve yöntemlerinin hepsinin kaldırılması uyarısında bulundu. Taliban'ın Kabil ve Mezar-ı Şerif'te doğum kontrol haplarının satılmasının yasakladığı ifade edildi.

Guardian'a konuşan bir eczacı, "İki kere silahlarıyla buraya gelecek beni tehdit ettiler. Batı'nın nüfus kontrolü için kullandığı şeyleri teşvik edemezsin" dediler.