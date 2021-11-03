Afganistan'da döviz kullanımı yasaklandı! 0:00 / 0:00

Reuters

Taliban sözcüsü Afganistan'da döviz kullanımını tamamen yasakladığını duyurdu. Taliban’ın açıklaması dün Afganistan’ın başkenti Kabil’deki en büyük askeri hastanesine düzenlenen bombalı saldırıdan sonra geldi.

Taliban sözcülerinden biri tarafından gazetecilere yaptığı açıklamada "Ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar, tüm halkın Afgan para birimi kullanmasını gerektiriyor" dedi.

EKONOMİDE DAHA FAZLA AKSAMAYA YOL AÇACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Taliban'ın bu hamlesiyle, uluslararası desteğin aniden geri çekilmesiyle çöküşün eşiğine gelen bir ekonomide daha fazla aksamaya yol açacağı düşünülüyor.

Afganistan pazarlarında ABD doları kullanımı yaygınken, sınır bölgeleri ticaret için Pakistan gibi komşu ülkelerin para birimlerini kullanıyor.

ABD liderliğindeki güçlerin ve birçok uluslararası bağışçının ülkeden ayrılması, Afganistan’ı kamu harcamalarının dörtte üçünü finanse eden hibelerden mahrum bıraktı.

Maliye bakanlığı, günlük yaklaşık 400 milyon Afgani (4,4 milyon dolar) vergi aldığını söyledi.

Batılı güçler Afganistan'da bir insani felaketi önlemek isteseler de, Taliban hükümetini resmen tanımayı reddettiler.