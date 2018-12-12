Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı araçlar ve personel taşıyıcı askeri araçlar Kilis'e vardı.

AA'nın haberine göre çeşitli birliklerden gönderilen aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi.

Jandarmanın güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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