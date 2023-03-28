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Tansiyon yükseldi: İsrail'de Netanyahu'nun, yargı düzenlemesini ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülke çapında haftalardır protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmasına rağmen protestolar sürüyor. Protestocular düzenlemenin tamamen durdurulmasını talep ederken, polis protestoculara müdahale etti

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AA / HABERTURK.COM
  • Tansiyon yükseldi: İsrail'de Netanyahu'nun, yargı düzenlemesini ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmasına rağmen protestolar devam ediyor. 
  • Tansiyon yükseldi: İsrail'de Netanyahu'nun, yargı düzenlemesini ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor

    Tel Aviv'in merkezindeki Kaplan Caddesinde ellerinde İsrail bayrakları ile Netanyahu karşıtı slogan atan göstericilere İsrail polisi TOMA'larla müdahale etti.
  • Tansiyon yükseldi: İsrail'de Netanyahu'nun, yargı düzenlemesini ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor

     İsrail'in Tel Aviv kentinde, Başbakan Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirmeye çalıştığı ancak protestolar nedeniyle ertelenen yargı düzenlemeleri karşıtı gösteride 2 polisin yaralandığı, 5 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

     

     
  • Tansiyon yükseldi: İsrail'de Netanyahu'nun, yargı düzenlemesini ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor

    İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, İsrail polisi, Tel Aviv merkezindeki Ayalon Caddesi'ni demir bariyerlerle kapatmaya çalışan ve ateş yakan göstericilere müdahale etti.

     

     
  • Tansiyon yükseldi: İsrail'de Netanyahu'nun, yargı düzenlemesini ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor

    TOMA, göz yaşartıcı ses bombası ve atlı birliklerle göstericileri dağıtmaya çalışan polislerden 2'si atılan cam şişelerle yaralandı.

     

     
  • Tansiyon yükseldi: İsrail'de Netanyahu'nun, yargı düzenlemesini ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor

    Yediot Ahronot Gazetesi ise olayda 5 göstericinin gözaltına alındığını, Ayalon Caddesi yakınlarında yargı düzenlemesi karşıtları ile destekçileri arasında da arbede yaşandığını yazdı.

     

     
  • Tansiyon yükseldi: İsrail'de Netanyahu'nun, yargı düzenlemesini ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor

    Göstericiler, Netanyahu’nun yargı düzenlemesini tamamen durdurmayıp sadece ertelemesi nedeniyle gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.

     

     
  • Tansiyon yükseldi: İsrail'de Netanyahu'nun, yargı düzenlemesini ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor

    TARTIŞMALI YARGI REFORMU

    Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

     

     
  • Tansiyon yükseldi: İsrail'de Netanyahu'nun, yargı düzenlemesini ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor

    Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.
  • Tansiyon yükseldi: İsrail'de Netanyahu'nun, yargı düzenlemesini ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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