Annesi ölünce sandıkta buldu... Sır çözüldü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamAnnesi ölünce sandıkta tapu buldu... Sır çözüldü! - Haberler
ABONE OL

Tapusu tesadüfen bulunan Çardaklı Hamamı restore edilebilecek

İstanbul’un Osmanlı döneminden kalma en eski eserlerinden olan Çardaklı Hamamı'nın tesadüfen bulunan tapusu sayesinde hissedarlarına ulaşıldı. Bakımsızlık nedeniyle harabeye dönen tarihi hamam, hissedarlarının bulunmasıyla restore edilebilecek. Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, “Tapu tesadüf eseri bulundu. Dava sonucunda taşınmaz, müvekkiller üstüne intikal edecek. Restore edilmesi için de gerekli prosedürler yapılacak” dedi

Annesi ölünce sandıkta tapu buldu... Sır çözüldü! - Haberler
Annesi ölünce sandıkta buldu... Sır çözüldü!
0:00 / 0:00
DHA

Kapı Ağası Hüseyin Bey tarafından 1503’de inşa ettirilen Çardaklı Hamamı’nın kapısına 1970’lerin başında kilit vuruldu.

Bakımsızlıktan harabeye dönen Kadırga’daki hamamın durumu, 2015’te Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS) tarafından koruma kuruluna iletildi. Ancak hisselerinin yüzde 38’i Fahrettin Kerim Gökay Vakfı’na ait tarihi yapının, yüzde 62’lik hissesine sahip vârisler bulunamadı.

DHA'nın haberine göre hissedarları tespit edilemeyen hamam, bu nedenle yıllarca restore edilemedi. Kayıp hissedarlara ulaşan Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, yaşanan süreci anlattı.

"MİRASÇILAR BULUNAMADIĞI İÇİN BU HALDE KALMIŞ”

Avukat Can, “Hamamın bu halde olmasının sebebi bir kısım hissedarların bulunamamasıydı. Çünkü Osmanlı döneminde vakıftan özel mülke geçmiş. Osmanlı tapusundan günümüze kadar gelmesinden dolayı ki, Osmanlı tapusunda soyisim yok, kimlik numarası yok. Dolayısıyla sadece ilk isimler üstüne tespit görmüş. Bu tespitte, bu kişilerin kim olduğu bilinmediği için mirasçılarına intikal edilememiş ve mirasçıların bundan haberi olmamış. Bu sebeple bakımsız kalmış. Bu süreçte eski bir bürokrat tarafından bir kısım mirasçılara ulaşılıp hissedar toplanmış ancak müvekkillere ulaşılamaması sebebiyle de gerekli restorasyon işlemlerine başlanamamış” dedi.

“MİRASÇILAR TESADÜFEN BULUNDU”

Tapunun tesadüfen bulunduğunu aktaran Can, “Mirasçılar bulundu, tesadüf eseri tamamen. Bir mirasçının annesinin vefatı sonrasında eski evraklara bakması, bunları incelemesi sırasında bir sandık içinden Osmanlı evrakları, belgeleri çıkıyor. Osmanlı arşiv araştırma ekibimize incelettiğimizde ilgili evrağın Çardaklı Hamamı’nın tapusu olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, sözlerine şöyle devam etti;

“Gerekli zabıt kayıt tespitlerini yaptıktan sonra güncel tapu incelemelerimiz oldu. Şu an tapu kimlerin üstünde onlara baktık. Bu kişiler ile müvekkiller arasında bağlantıları, tapuda bize ipucu verilen soy bağından çözerek, diğer mirasçılarla bağlantıyı sağladık. Bundan sonraki süreçte de yasal işlemleri yaparak müvekkiller üzerine intikal edilmesini sağlayacağız”

“TEKRAR RESTORE EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROSEDÜRLER YAPILACAKTIR”

Dava açıldığını ve yasal işlemler tamamlandıktan sonra hızlıca restorasyon sürecine girilebileceğini söyleyen Avukat Can, “Kadastro tespiti sırasında zabıt kayıtlarında geçen isimler üzerine tespit gördüğü için bu kişilerin tapu kayıtlarında kimlik bilgileri bilinemiyor. Biz bu kişilerin müvekkillerin murisleri olduğunun ispatı açısından öncelikle davamızı açtık. Bu dava sonrasında, taşınmazda müvekkillerin murislerine ait hisseler, müvekkiller üstüne intikal edecek. İntikal sonrasında da bu harap hale getirilmiş Çardaklı Hamamı’nın tekrar restore edilmesi için diğer hissedarlarla iletişime geçerek, gerekli prosedürler başlatılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bolu'da nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek
YAŞAMKoparan yandı! 160 bin liraya kadar cezası var
2 bin yıllık köprü motifleriyle dikkat çekiyor
YAŞAM2 bin yıllık köprüde ilginç detay! Neden yapıldığı ...
Edirne Yeni Sarayı'nın toprak altında kalan bölümleri jeoradar taramasıyla tespit edilecek
YAŞAMToprak altında kalmıştı... Böyle tespit edilecek
Tarihi Pertek Kalesi mavi suların ortasında ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMMasmavi suların ortasında tarih
Kastamonu yaylaları ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMÇivisiz evleri, yaylaları, oluklarıyla büyülüyor
Süper Loto sonuçları 30 Mayıs 2021! Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAM30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları
Görünümü ve manzarasıyla ilgi çeken 'Fayton Kayalar' turizme kazandırılacak
YAŞAMYüzey araştırmasında bulundu! Faytona benzetiliyor
Reyhanlı Barajı'nda 194 kuş türü gözlemlendi
YAŞAMHatay'da tespit edildi! 200'e yakın...
2021 Haziran'da burçları neler bekliyor? İşte Merkür retrosunun etkileri ve aylık burçlar...
YAŞAMFiliz Özkol anlattı! Haziranda burçları neler ...
Ölmek üzereyken bulunmuştu... Büyük değişim! - Haberler
YAŞAMÖlmek üzereyken bulunmuştu... Büyük değişim!