İstilacı türler yerleşti... Dokunana zarar veriyor

İSTİLACI TÜRLER İSTİLA ETTİ

Geminin dört bir yanının istilacı türler olarak bilinen uzun dikenli deniz kestanesi ve aslan balığının istilası altında olduğunu kamerasıyla görüntüleyen Yusuf Öztürk, "Bu yıl daha çok göze batmaya başlayan bir durumla karşı karşıyayız.

St. Didier, dünyaca ünlü bir batık. Batığa yerli ve yabancı dalgıçların katıldığı yüzlerce dalış düzenliyoruz. Süveyş Kanalı üzerinden gelip Antalya Körfezi'ni istila eden uzun dikenli deniz kestanesi ve aslan balıklarının popülasyonu her geçen gün artmakta. Bu 2 tür de zehirli olarak biliniyor. Balığın vücudunun etrafından sarkan dikenleri dokunduğu kişiye zarar verebiliyor" dedi.