Haberler Yaşam Tarihi camideki restorasyon, kalem işçiliklerini ortaya çıkardı

Tarihi camideki restorasyon, kalem işçiliklerini ortaya çıkardı Ankara'nın Altındağ ilçesindeki tarihi Hacı Bayram Veli Camii'nde restorasyon sırasında duvarlarda sıvalar dökülünce Osmanlı'nın erken dönemlerinde kullanılan kalem işçilikleri ortaya çıktı. Bunun üzerine camide ince işçilik başlatıldı Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.11.2023 - 12:23 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:23 facebook

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Solfasol Mahallesi'nde bulunan ve 100 yıllık olduğu değerlendirilen Hacı Bayram Veli Camii çevresinde, 2022'de Altındağ Belediyesi'nce restorasyon çalışması başlatıldı. DHA'nın haberine göre Hacı Bayram-ı Veli'nin doğup büyüdüğü yer olarak da bilinen mahalledeki caminin etrafında bulunan atıl yapılar, temizlendi. Caminin içinde yapılan çalışmalarda, duvardaki sıvalar dökülünce alttaki kalem işçilikleri ortaya çıktı. Bunun üzerine camide ince işçilik çalışması başlatıldı.

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"SANATÇI KİTABESİNİN OLMASI OLDUKÇA ÖNEMLİ" Sanat Tarihçisi Muzaffer Karaaslan, yapıda bulunan kalem işçiliklerinin Osmanlı Devleti'nin erken dönemlerinden bu yana yapılan işçiliğin örneklerinden olduğunu söyleyerek, "Bu sanat türü, dönemin estetik değerlerine göre şekillenmiş ve bunu yapmaktan vazgeçmemişler. Anlaşılan o ki Cumhuriyet'in ilanı sonrasında da halk sanatçıları belleklerinde var olan motifleri işlemeye devam etmişler. Cami, bu açıdan önemli.